鄕議局主席劉業強為香港求得第45號中籤，籤文解曰「凡事不合」，在疾病方面更有喻意指「換醫生為佳」，引來車公勸喻政府換人的聯想。有市民指，假如政府要換人，應該全體被撤換，亦有市民不加思索地表明要換走特首林鄭月娥，「睇大部份市民嘅心意都知道」。

根據車公第45號中籤所指，在疾病方面解曰「換醫生為佳」，似乎意有所指政府應換人。方先生指，抗疫以來市民一直未有對本港的醫療系統有所質疑，反而是決策者的問題，尤以絕不封關為甚，「今日有新聞話，去到（確診個案）單位數就會通返關，咁其實永遠無可能清零」。

被問到假如車公寄語要換人的人選，方不加思索地笑指是特首林鄭月娥，「睇大部份市民嘅心意都知道啦⋯⋯其實都唔使諗」。他指，林鄭最大的責任是不注重民生，例如早前的突擊封區非常擾民，「你講到明突擊封區，但又話晒比所有人聽，我而家擺明突擊封你啦，其實係令到人好困擾」，而且認為成本效益不大，封區後只有零星確診個案，「佢仲要覺得好work（成功）」。

「成個政府都要換啦！要換就成個換」

林小姐指今早有留意劉業強所求的中籤，「我諗都係講政府啦，佢步棋要行得謹慎啲」，尤以疫情處理要更小心，「好似個『安心出行』咁，其實可以報假資料，所以個用途都不大」。

她笑言，假如政府要換人，「成個政府都要換啦！要換就成個換」，認為各方面都做得不好，「一年差過一年囉，我諗佢（特區政府）都係拖到去個任期完咗就算㗎啦」。

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