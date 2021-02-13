D100網台主持傑斯日前再度遭警方國安處拘捕，指他出任網台節目主持及演講期間，意圖引起市民憎恨藐視中港政府，最終傑斯須還柙候訊。兩名前立法議員包括社民連「長毛」梁國雄和工黨何秀蘭，昨日（12號）前往荔枝角收押所探望傑斯。長毛接受《蘋果》查詢時指，傑斯由於有血壓低問題，目前要留在醫院單人房接受醫生檢查身體，「佢（傑斯）叫大家唔使擔心」。

雖然接連遭到警方濫捕，但長毛指，正被拘押的傑斯重申自己沒有敵人，並且不希望個人的遭遇，引起更大的仇恨和撕裂，形容現時的經歷令傑斯更接近主，「佢（傑斯）都希望而家嗰啲有權嘅人諗一諗，（因為）繼續咁樣打壓落去，係唔得嘅」，並指傑斯「希望香港人能夠頂住」。

長毛：佢叫大家唔使擔心

長毛又指，昨日為傑斯送上George Orwell根據其參加反法西斯內戰經歷寫成的《向加泰羅尼亞致敬》（Homage to Catalonia）一書，指早前傑斯曾着他觀看由該書改編而成的一齣得獎電影，「希望他（傑斯）可以稍後可以重溫此書」。他又透露，傑斯遭警方羈留時，遺失了陪伴其左右的聖經，相信榮休主教陳日君樞機下次探望傑斯時，將為傑斯送上中英對照版本的聖經。

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