【本報訊】本港昨新增24宗確診個案，其中18宗本地個案，包括九宗源頭不明，創一周新高，初步確診約10宗，累計10,756宗確診和疑似個案。馬鞍山錦豐苑三日內兩幢大廈有確診須強檢，區議員促政府乃念農曆新年假期，放寬強檢限期。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，九宗源頭不明個案中，三名是工程師，其中一名工程師多在家中工作，2月6日曾到過灣仔道一個地盤視察及開會，地盤未必需要停工；另一名環境工程師於何文田忠孝街地盤工作，該地盤須停工14日，有密切接觸者須檢疫。餘下一名項目工程師在油尖旺的辦公室工作。其他患者有家庭主婦、教會工作、在西九龍區擔任文職及無業等。

馬鞍山錦豐苑三日有兩幢大廈有確診須強檢，包括前日確診、住錦菱閣的第10697號26歲女子，昨日確診的第10738號38歲男子居錦蘭閣。沙田錦濤選區區議員許立燊指，居民感到擔心，但當局發放的強檢資訊不足，令居民徬徨，適值農曆新年假期，「會有人到屋苑拜年，逗留超過兩小時就要強檢，就會多咗人去檢測」，希望政府放寬強檢限期，供居民有較充裕時間檢測。

一名85歲長期病患男武肺患者未能捱過年關，上月28日肺炎及發燒到仁濟醫院求診，情況持續惡化，延至昨早離世，累計192人不治。

陳肇始：新年後或再封區

封區大龍鳳行動效果近乎零，但政府仍以此擾民措施為樂。食衞局長陳肇始昨堅稱封區有效，當局會繼續審視地區及大廈風險，決定新年假期後會否繼續封區。

康文署公佈，一名負責護養深水埗植物的康文署女工確診，最後上班為2月10日，為確診者的密切接觸者。運輸署亦有一名在西九龍政府合署南座15樓工作的技術主任初步確診，昨早仍有上班。