終審法院去年裁定懲教署規定男囚犯頭髮必須剪至「短至中度短」，但女囚犯不需剪髮是違反《性別歧視條例》。據悉，懲教署本月起執行新措施，規定男女囚犯必須剪髮，但剪髮幅度不同，男囚犯21歲以下一律剪平頭裝，21歲以上剪貼耳短髮。而21歲以下女囚犯的頭髮須剪齊髮尾，21歲以上可留長至腋下。

18年報道：懲教就逼男囚犯剪髮案提上訴 指長頭髮可以藏武器

21歲以下女囚犯須剪齊髮尾

前立法會議員梁國雄2011年因衝擊立法會遞補機制論壇，被裁定刑事毀壞等罪，入獄4個月。其後梁國雄就男囚犯剪髮問題提出上訴，當時懲教署規定男囚犯頭髮要剪至短至中度短，但女囚犯不需剪髮。終審法院去年11月裁定梁勝訴，指懲教署只規定男囚犯須剪髮是違反《性別歧視條例》。

據悉，本月起懲教署執行新措施，男女均須剪髮，但剪髮幅度有不同。男囚犯21歲以下一律剪平頭裝，21歲以上剪普通貼耳短駁；而21歲以下女囚犯的頭髮須剪齊髮尾，21歲以上可留長至腋下。

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