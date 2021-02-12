本地花農、「千葉園」創辦人楊小龍在元朗八鄉坐擁六萬呎溫室蘭花花園。每逢農曆新年，顧客魚貫遠赴其溫室選花，楊小龍不時穿梭於花海中，時而向客人介紹蘭花，時而修理花梗。

「種花冇得停，做農業唔係一朝一夕嘅事。」

上月港府一度宣佈煞停花市，楊小龍當下呆若木雞，「成年心血，話停就停」。當時楊小龍位於元朗八鄉錦上路的蘭花園已為年宵準備3.2萬棵蘭花，擬供維園、屯門共16個年宵攤位銷售。他曾估算停年宵損失可達300萬。

一盆蘭花能放於維園花市，背後耗上花農一整年的心血。「你叫我停一停，唔入貨住？點停？」楊小龍問。隨停花年消息發酵，群情洶湧。政府曾約見花農商討花市安排，楊小龍劈頭一問：「你有冇帶過專家去街市？」對方頓時語塞。

自1998年以來，楊小龍每年均會競投維園年宵攤檔賣年花，他高峯期曾投得維園年宵18個濕貨檔口，佔全場檔口十分之一，堪稱大戶。唯獨這年，蘭花大王首次為年宵失眠。他另謀出路，尋找年宵外的銷售點。

其後港府復辦花市，全港設15個年花銷售點，楊只剩維園三檔。維園花市不復當年熱鬧，楊亦對銷情保守。

花市開市期間，楊小龍鎮守八鄉花場大本營，協調不同銷售點的蘭花供應，「冇乜策略，賣得幾多得幾多」。八鄉花場亦繼續開放，更提供優惠價最平每枝120元回饋客人，「買年花買意頭，買棵轉運都好」。按他觀察，今年有不少新客人特意來花場買花。

年卅晚，維園人流漸多。楊檔口的蘭花割價出售，大批客人搶購。大年初一結賬，維園六千蘭花全部售罄，惟花場仍有逾二萬蘭花去向未明。「種花冇得停，做農業唔係一朝一夕嘅事。」年假後，蘭花大王又開始為來年蘭花奔波。