日本是不少港人的「家鄉」，以往新春很多人都「返家鄉」避年，但武漢肺炎肆虐全球逾年，「同鄉」惟有重溫舊照，望梅止渴，一解「思鄉」情。《蘋果》記者翻看1年多前遊東京的舊照時，發現當飛機經過富士山後，雙重的「七彩光環」短暫包圍飛機黑影，有如「佛光」。天文台解釋，這是陽光經雲裏或霧中的水滴反向散射而引起的大氣光學現象，但這也可能是飛機積冰警號。若嚴重積冰，可令飛機失速墜落。

記者 李鈺廷

背向太陽才見 外環暗過內環

記者2019年12月31日凌晨搭飛機，由香港前往日本東京，在當地時間早上8時許途經富士山，近9時成功降落。記者望出窗外時，背向太陽，當經過富士山後數分鐘，飛機黑影便被雙層的七彩光環所包圍，歷時約分半鐘。其間飛機黑影疑因陽光受阻，時大時細，時清時朦，甚至霎時消失。而包圍黑影的兩度七彩光環，亦一度若隱若現，但較飛機黑影穩定。彩環的內環明顯較外環光亮。

2011年退休的天文台前台長李本瀅，亦曾在飛機拍攝到這種彩光環，並撰文介紹。2011年時任天文台高級學術主任的趙孔儒，更以〈神秘的彩光環〉為題，撰長文深入解說。李本瀅當時指，世界其他地方曾觀察到主光環被3至4個更大的光環所圍繞。實驗結果顯示，這些光環是陽光在水滴內反向散射而產生。陽光從水滴邊沿折射入內，並在水滴內反射，再從另一端的水滴邊沿、幾乎反方向離開，有如反彈回頭。

異於彩虹 或經「繞射+干涉」形成

趙孔儒則補充，彩光環與普通彩虹不同，「幾何光學」不能解釋其如何形成，當中的物理機制複雜，即使至現代，仍未被科學家完全瞭解，僅可運用數學和理論在電腦模擬出來。由於光線是電磁波，荷蘭有天文學家早在1947年，就以「波動光學」來解釋彩光環的形成，認為由無數水滴兩側反向散射出來的每束光線，會「繞射」和互相「干涉」，才能形成多層彩光環。

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