鄉議局主席劉業強今早為香港求得第45號中籤，車公廟解籤師傅陳天恩指，此籤實為「中下籤」，運勢一般，認為籤文指出政府做事舉棋不定，例如封區等防疫措施徒然，勞民傷財之餘，亦令市民大失所望。他寄語政府聽從車公勸告，做事不要再繼續後知後覺，否則會大失民心，「到時香港就會非常差」。

陳天恩指，第45號雖然屬中籤，「但係麻麻地，係中下籤」，每句籤文更在批評政府的防疫措施。他指，「下手須教一著先」形容政府做事舉棋不定，「世情局面苦徒然」更是批評政府抗疫「行嚟行去都係嗰步」，「捉棋應該要局局新鮮，捉完嗰盤棋，你又走去再捉，又行返嗰步」，認為政府一直以來的抗疫措施均沒有作用，「如果有用就全香港都好咗啦」。

陳師傅以封區為例，認為封區無效抗疫，「你今日封嘅佐敦，聽日封嘅係土瓜灣，咁咪行嚟行去都係呢步？如果封區之後，返工嗰陣惹到，返去咪傳染咗畀屋企人，咁咪又要再檢疫返？係咪勞民傷財呢？」。

車公寄語政府勿後知後覺

他續指，「積薪歷火非無事，識者能知火未燃」意指車公寄語政府不要留待第五波、第六波疫情爆發才行動，「到時先知，哎呀救命呀，到時就遲曬」，亦會大失民心。

被問到解曰「凡事不合」是否代表政府與市民關係來年會繼續惡化，陳師傅指，政府應該盡快處理好疫情，讓市民對政府重拾信心，「如果再咁落去，市民對佢嘅信心失咗嘅話，咁就可以講一句，大家都諗到會點⋯⋯（香港）非常之差嗰陣就」。

談到是否不封關導致今天局面，陳指，車公寄語政府做事不應後知後覺，「唔好到件事發生之後，先意會到個事情會擴得好大，希望佢及早回頭」。

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