【本報訊】歌舞群組引發武漢肺炎第四波疫潮，至今所涉確診人數多達732人。港人記憶猶新，惟其中一個爆疫的舞廳金儷星卻毋懼病毒，懷疑於昨日大年初一再辦聚會。本報記者昨晚發現十數人進入旺角金雞廣場，部份衣着光鮮，帶同食物、紅酒等上樓。負責人辯稱是股東和員工食開年飯，「點敢開門呀，罰幾萬蚊唔得，坐監都唔掂呀！」他本人當時未戴口罩。

本報接獲投訴，表示旺角金儷星舞廳趁大年初一再辦聚會。記者在旺角金儷星舞廳所在大廈、旺角金雞廣場外守候，下午6時起陸續有人循大廈後門搭升降機上樓。有男女相約大廈外等候，隨即上樓。亦有人帶同即食麵等食物到場，有人則進入電梯大堂，經保安員提醒後轉至從後門入內。有身穿光鮮衣着的女士帶同紅酒到場。記者現場估計，至少十人循後門進入大廈內。

負責人稱食開年飯

記者隨後沿路搭電梯至旺角金雞廣場3樓，即金儷星舞廳，場內雖沒有播放音樂，但燈火通明。當記者欲入內查詢，金儷星舞廳負責人張韻（韻姐）隨即趕至，其時未有戴口罩。

韻姐聲稱，昨日是員工吃開年飯，只有員工和股東參與，着記者勿拍攝。當記者質疑是否偷步營業時，韻姐語氣略為激動，「冇開門呀！冇開兩個幾月呀！點敢開門呀，罰幾萬蚊唔得，坐監都唔掂呀！」她又稱，舞廳已停業長達兩個多月，股東都非常煩惱，昨日「團一團，食餐飯」商量對策。

根據政府現時規例，任何人身處餐飲處所內，在進食以外時間必須戴上口罩，並於傍晚6時起禁止堂食。而任何餐飲處所內不得進行現場表演及跳舞活動；公眾娛樂場所亦須停業至2月17日。

旺角金儷星舞廳是第四波疫潮其中一個爆發點，有逾90人到訪後染疫。金儷星去年底亦遭民政事務總署轄下牌照事務處控告違反口罩令。