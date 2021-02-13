全長約1.8公里的將軍澳跨灣連接路，直接連繫康城站一帶，至將軍澳—藍田隧道的將軍澳出入口，政府正著手興建，料明年完工。運輸及房屋局局長陳帆今日在網誌透露，連接路最具特色的一段雙拱鋼橋，將在新春期間運抵香港，稍後會安裝在將軍澳灣的橋墩上，成為全港最大跨度及最重的預製鋼拱橋。

將軍澳跨灣連接路是全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋，直通調景嶺和將軍澳市中心。陳帆表示，連接路未來可分流環保大道及將軍澳市中心附近道路的車輛，工程團隊為發揮跨灣連接路的地理優勢，計劃將高架橋與將軍澳海濱單車徑連接，組成沿海環迴單車徑，為單車愛好者提供一條既安全又風景優美的專用通道。

陳帆透露，跨灣連接路一段雙拱鋼橋，經過年半的生產及裝嵌，也即將運抵本港安裝，市民於農曆新年間，將見到一艘超大型船隻駛進將軍澳灣，船隻承載一座龐大的建築物，長度接近3架波音747珍寶客機（200米），重量和50架客機相若（10,000公噸），這就是將軍澳跨灣連接路的雙拱鋼橋，陳帆指，要令大橋安全穩妥地安裝於橋墩上，需精準地掌握潮水漲退的時機，鋼橋的安裝工作將緊接橋身運抵後進行。

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