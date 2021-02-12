田香花園花農陳偉明在元朗年宵擺檔，主打水仙、年桔、菊花、芍藥。他的檔口樸實無華，竹棚配上紅底黑字田香花園布橫額，一掛21年。陳偉明說：「每年用幾日又曬返乾，下年再用。」21年來，田香花園伴他走過馬田壆村收地、重建家園，但遠不及今年年宵峯迴路轉，「今年最徬徨囉」。

「年初三先搵到我㗎啦，瞓醒先再食年糕，飲燒酒。」

花市是陳偉明每年最大的投資，他每年農曆八月十五起便向中國花農訂購年花，預早運到田香培植，以適應本地氣候。街坊褒獎他的水仙是水仙王，那是明哥每年以人手逐棵𠝹開、培植的心血。

詎料港府一度煞停花市，明哥曾找門市舖位收容年花，惟容不下水仙，「水仙有水，一般都唔租」，他只能急急向花農取消定單，白白損失數萬元。未幾政府宣佈「復市」，他再向花農取貨時已所剩無幾。2021年未開市先損手。

有花檔把水仙塞進膠籮，以便運輸；惟明哥不忍心血被摧殘，習慣先把水仙頭放進花盆，讓水仙在盆內長大，再整盆放上貨車直送花市，成本大增。他每次須沿小路以木頭車運花推出大路，來回12、13次才放滿一貨車。

年逾60，陳偉明為何仍堅守年宵市場？「主要係興趣啦。」做了一輩子農夫，田香花園四萬呎果園隨四叔捐地化為塵土，明哥再築起新花園。新花園不足種果樹，又改為培植年花。他視年宵與朋友的一年一聚，見花農，遇舊客。

「做年宵三年蝕一年，兩年賺，一年蝕」，年廿八、年廿九連夜下雨，元朗東頭工業區內人流疏落。陳偉明身穿雨衣向途人兜售，他嘆銷情慘淡，「貨少，人又少，十個街坊得三個買」。這年田香賣花數目僅為往年三成。

陳認為這年年宵「志在參與」。雖說沒往年般勞累，但他自開市以來，每晚12時許收市，回到花園休息時已將近深夜2時，翌日早上7時又要起床。「你年初三先搵到我㗎啦，瞓醒先再食年糕，飲燒酒」。語畢，還請記者替他留一份報紙。