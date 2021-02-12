【本報訊】黃大仙祠因應疫情取消年卅晚頭炷香，拜太歲的元辰殿昨日亦未開放。不過祠方表示，太歲元辰殿今日重開，生肖屬牛、羊、狗、馬、龍的善信憑有效身份證明文件免費進入。殿內實施人流管制，上限100人。

未能按傳統在年卅晚與大仙見面的善信，昨日改在大年初一到場祈福。雖然只准以大會派發的三支香拜神，亦實施人流管制措施，但黃大仙祠仍然人煙鼎沸。有善信認為心意比香燭重要，祈求香港能否極泰來，疫潮盡快過去。

按照人流管制措施，善信要先要在祠外廣場登記，在鐵馬陣步行約五分鐘到櫃枱，再掃瞄「安心出行」二維碼或填表登記，方獲派籌號進入黃大仙祠。

記者昨早10時入場，由廣場走到殿內大約要花20分鐘。祠內只能以大會派發的三支香拜神，不少善信自攜香燭入場，但無處燃點。在場職員不斷呼籲善信切勿停留，完成儀式後盡快離開。至中午12時半，祠外人潮之多，更需截龍分批放行。

不准點私香 商販嘆生意差

從事「打小人」多年的鵝頸橋融姑特地趁年初一來拜黃大仙，表示為港人祈求身體健康和平安，並滿意三支香的安排，「一炷清香就夠，最緊要有心」。溫女士則為兒女祈福，「希望香港疫情快啲過，個個快快樂樂」，她說昨日人流較往年初一少，認為安排不錯。

不過，在黃大仙祠外售賣香燭用品的負責人彭小姐投訴，大會一度安排失誤，令人流無法通過香燭商戶，而且不准點私香，做法欠妥善，慨嘆今年生意「好差好差」。

至於另一祈福熱點沙田車公廟，新界鄉議局今日會按傳統習俗參拜及求籤，但活動不會開放予公眾參與。