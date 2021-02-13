海味店林立的上環，大部份海味店年初二仍未啟巿，但開業逾半世紀的老字號裕隆號，疫情下仍堅持傳統，五十年來依舊聚首吃八餸一湯的豐盛團年飯，惟在疫情因素下，未能夠與所有員工親友齊聚一堂，只能一家人開年，第二代傳人直言「極度傷感」。

自上世紀六十年代起，裕隆號每年年初二都會在店內擺開年飯，聚齊員工及親友一同開年，惟今年因疫情緣故，沒有叫上朋友或員工一同開年。第二代傳人吳偉鴻回憶指：「（以前）最多可以三圍枱，我哋最多嘅時候，舊年都有兩圍，廿幾人，今年得番我自己同阿妹兩家，真係家庭聚會喇。」

吳又透露，今年是五十多年以來第一次沒有叫上員工一起開年，直指自己非常傷感：「極度傷感，無辦法，大家好少時候真係坐埋一齊，依家各有各忙㗎，咁難得一年只係得一日、兩日坐埋一齊，今年已經無咗機會，希望就話年尾好番啲，可以（同員工）一齊食。」

在疫情的影響下，經濟不景氣，海味鋪的生意亦大受影響，雖然已預計生意額會受影響，但實際的跌幅仍逾三成，吳偉鴻指生意強差人意，「估唔到差咁遠，預計咗係會少，唔知會少得咁犀利。」他留意到不少人辦團年飯時，未如過往「大手筆」，大部份都「食少咗」：「平均嚟講（每張單）少咗⋯⋯量少咗，個生意又少咗，以前買一斤嘅，而家買十二兩或者半斤，咪爭好遠囉。」

行內一直有「年賞」的習慣，惟在疫情的影響下，生意欠佳，被問及會否安排「年賞」，吳則表示仍要觀望接下來的生意如何：「呢個就要睇過埋年初個情況喇，因為我哋年尾個年賞都多咗少少，都（會）有啲（年賞）嘅，但無以前咁豐富，以前生意好，就睇嗰個利潤囉，利潤好啲，咪分多啲囉，咁呢兩年生意真係太差太差喇，着量囉。」

政府日前宣佈年初七起，將放寬限聚令及堂食飲等一連串防疫措施，吳偉鴻並不認為對生意會有太大幫助，但「起碼好過唔俾開六點鐘晚巿」，亦期望酒樓等可以延長營業時間後，將可增加入貨，帶挈生意有增長，但認為長遠而言，「最主要睇個疫情，同埋（其他國家）幾時開番關。」

迎接新年，吳偉鴻最大的新年願望，是希望疫情盡快過去，「希望疫情一定快啲（喺）今年搞掂，再拖唔掂呀，唔好話我死，（記者：新年流流！）唔係唔係唔係，唔好話我唔掂，成個香港都唔掂，我哋都無可能好。」

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