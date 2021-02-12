雖說是寫信班的「導師」，但這趟飛越牢獄高牆的旅程，波波與所有組員一樣，都是首次經歷。在此之前，她與不少人一樣，因抗爭而失去工作，甚至想過要結束生命。獄中人的文字將她由絕望邊緣拉回來，她發現希望就是痛苦本身，痛苦代表我們在乎，「只有喺每一刻嘅痛苦入面堅守我哋嘅價值。」

波波原本任職空姐，在一間航空公司工作十多年，打算做到退休。反送中運動期間，公司發現她在fb分享抗爭資訊，截圖後召她會面，「我係好shock，因為我本身係一個好mild嘅人，我寫啲嘢其實係非常溫婉。」

導師原為空姐 fb分享抗爭資訊遭解僱

面對貢獻多年的員工，公司代表確認帳戶身份後，沒多說甚麼。就這樣，波波失去了工作。她無奈道：「唔使走得好前，你唔使好激，可能做乜都會畀人炒。」

被辭退後，她決定遠走位處東歐及西亞交界的高加索山脈，因聽說冬天的高加索很美。「我想走開吓，諗下之後點⋯⋯其實係想逃避，唔想即刻去面對一個我面對唔到嘅現實」。

不過，這四千英里的距離仍不足夠。那是前年11月，中大理大相繼遭警方圍攻，青春校園變成浴血戰場，火光沖天。當她透過螢幕目睹理大的苦況，發現現實的殘酷一直形影伴隨。

「覺得所有嘢都冇希望，係一種因絕望而生嘅情緒，生存太困難、太苦。對我來講公義好緊要⋯⋯當佢逝去得好快，對我打擊好大。」她自言並非生存意識很強的人，連番打擊令她萌輕生念頭，「成日好似腦後面有把刀咁」。

「香港人係喺一個看似自由嘅監獄入面。」

直至旅程中某天，陰差陽錯下，她搭上一班小巴出城，恰巧碰上日照金山，「係靚到不得了，佢慢慢照晒成個山谷嘅雪，變晒金黃色。嗰刻我覺得，可以留多一陣」。回港之後，她獲一拳書館邀請，構思了寫信班，希望讓牆外人理解獄中世界。

波波第一本監獄書是陳健民的《獄中書簡》，她說陳的文字鼓勵她繼續生存，她亦感嘆：「香港人係喺一個看似自由嘅監獄入面。」

記者問：「在這種絕望的時勢，光明究竟是甚麼？」她思量半秒，輕輕說：「可能係suffering （痛苦）啦。」她清楚記得，陳在讀書會分享痛苦的價值，「你覺得痛苦，係因為你仲堅守緊正義⋯⋯by suffering，你已經喺度參與緊喇。」

在新聞中找出「手足」身份 寫信時以全名稱呼對方

入獄，是奪去身份的過程，如一條無情的生產鏈：先褫奪個人物品，脫去一切衣物，換成棕色囚衣，最後將你的姓名、個性、回憶、理想，通通壓縮成一個「冧巴」。寫信班的年青學員阿卷（化名）也試過因被捕而短暫失去身份的滋味，她希望打破跟陌生抗爭者的隔膜，決定自行在新聞中找出對方是誰，以全名稱呼代替「手足」，還他們一個真實身份。

阿卷既是化名也是筆名。她覺得在信中稱呼對方「手足」，反而有點距離，「一式一樣，好似監獄嗰冧巴咁」。始終對方是陌生人，反覆說千次萬次「手足」，並不等同親如手足。

因此她決定放膽一試，在新聞中找出「手足」的身份，寫信時以全名稱呼對方，「你每一日都畀人用冧巴稱呼嘅時候，會唔會有人可以寫信入嚟，用返你嗰身份去同你連繫呢？」

七星期的寫信班過去，阿卷明白牆外與牆內始終有段不可跨越的距離，「我哋始終身處唔同空間，我哋冇可能上完嗰班就代入到佢哋。」她形容，學寫信的過程有點像畫鬼腳，「你好似大概知道會去邊度，但中間又有好多會變嘅嘢。」

「你沒有被遺忘，我們仍在這裏」

即使有距離，不代表無法貼近。阿卷很記得，邵家臻在最後一課分享謂，他試過在炎夏收到一封信，來信人分享寫信當天打風，看着窗外狂風驟雨，反而慶幸：「因為落雨，你哋會涼啲。」這種同理看似簡單，但細節往往難以覺察。她感嘆道：「成日講同理心同理心，但係有時你想著入去對鞋，你可能都著錯咗。」

阿卷原來也曾「淺嘗」被奪去身份的滋味。某次銅鑼灣遊行，警方築起橙帶陣，她與百多人被警方以非法集結罪名拘捕。由於被捕人士眾多，所有人被帶到警署停車場，「一去到畀咗一件好似打波嗰啲背心，有冧巴嘅⋯⋯佢哋（警察）叫你打電話、去廁所，都係叫你嗰冧巴，大家好似冇咗身份，喺佢哋眼中就係一堆數字。」

她想像，若要跟外界隔絕幾個月，甚至幾年，永無休止的孤獨或會吞噬她的一切，「如果冇得好緊密地同親人、朋友接觸，我會唔會冇咗自己？」

她認為寫信是一種陪伴，讓獄中人知道「你沒有被遺忘，我們仍在這裏」。她在寫信班期間常與其他學員討論「陪伴」的真意，「唔係一句『加油』、唔係純粹嘅正能量，而係喺佢（手足）好孤獨嘅時候去陪伴佢，未至於係咁誇張話『陪你一齊行』，而係畀個signal佢：有人仲記得你。」

記者 黃健朗

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