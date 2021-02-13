大年初二，傳統要吃開年飯，有市民一早到九龍城街市買餸準備。街市有近半攤檔沒有營業，有雞檔檔販稱今日人流較年三十疏落，但生意仍不錯，早上9時許已賣去數十隻雞；不少市民仍花過千元買餸。

九龍城街市早上9時許人流疏落，近半攤檔未有開門做生意。雞檔檔販玲姐稱今日只「入貨」一百餘隻新鮮雞，比年三十少近半。她說因多數人已於年三十當日買雞「做節」拜神，故今日人流較少。但玲姐稱生意仍不錯，早上9時許已賣去數十隻，相信今日亦可賣清。

餸價較去年貴 「一年一次無所謂啦」

市民王小姐在雞檔花費600多元買兩隻雞，預計花約1,000元準備兩人份的開年飯，指今年餸價比去年「貴好多」。她稱開年飯會煮旺菜，取其「旺財」好意頭。

林太則稱要準備四人份量的開年飯，打算煮雞、魚、龍蝦伊麵，預計花費過千元。她稱餸價貴，星斑要400元一斤，但笑稱「一年一次無所謂啦！」

陳女士要準備十多人的開年飯，她稱花了900多元買兩條星斑，不覺得今年比往年貴。陳表示今日會煮得豐盛，已事先買好鮑魚、花膠、響螺、蠔豉等。不過她形容今年過年氣氛「好悶」，希望疫情盡快過去，「個個平安大吉！」

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