政府預料首批疫苗將在農曆新年後抵港，工聯會立法會議員麥美娟今日在商台節目指，政府應該就疫苗接種制定指標，如果有一定人口比例接種疫苗，可以放寬限聚措施，處所從業員接種後也可延長營業時間等，提高接種誘因。她認為，政府要擴大強制檢測範圍，涵蓋至全體公務員、醫護人員、教職員及外傭，「呢幾個群組，我覺得係必須參加強檢」。

麥美娟在節目中表示，政府的抗疫工作有需要改善之處，但她指每次總有人「拖後腿」，歸咎於區議會經常了政府「唱反調」。

行政會議成員、自由黨主席張宇人則認為，政府過去一年的抗疫工作已「盡力而為」，又希望未來有疫苗時，政府能將飲食業界放在優先接種群組。

張宇人倡將「安心出行」二維碼放店內桌上分散人流

他表示，目前對年初七飲食業界能夠恢復晚市堂食「審慎樂觀」， 稱已經呼籲業界若在年初七恢復晚市堂食， 除了可以在食肆門內張貼「安心出行」二維碼，亦可放在店內桌上避免人群聚集在門外。

他指， 如果顧客拒絕或者不懂掃描「安心出行」，可以留下簡單資料；若然仍然拒絕，食肆則可拒絕有關顧客進入。

張宇人稱兩三個星期前原本已可復業，但疫情反彈，最終不成事， 擔心今次亦會有反彈風險，希望市民一起抗疫。

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