政府早前向立法會提交的《2020年入境(修訂)條例草案》，授權保安局局長訂立規例，以令入境處處長可獲運輸工具、即飛機上乘客及機組人員的資料，更可禁止飛機運載有關人士。大律師公會指，有關修訂將授權處長，禁止任何人離開香港，但卻沒有提出任何正當理由，及防止權力遭濫用的保障措施，形容如同授權保安局局長「明顯不受限制的權力」，情況令人不安。

保安局今晚（13日）發新聞稿，辯稱要求提供來港而非離港乘客資料，不會影響香港居民出入境自由，並稱對大律師公會的觀點未能反映事實、引起不必要誤解感到失望。

保安局：修例是履行國際責任

根據條例草案第3條，當局擬加入新訂的第6A條，賦權保安局局長訂立規例，以向入境處處長提交飛機上乘客資料，及可指示某運輸工具如飛機，不可運載某乘客的權力。

保安局今日指，修例是履行《國際民用航空公約》下的國際責任，向目的地的出入境管制機關提供所有乘客及機組人員資料，也可防範潛在免遣返聲請人抵港。該局辯稱修例目的，是要求來港而非離港航機提供乘客資料，不會對港人出入境自由有影響。

該局又批評大律師公會早前的觀點未能正確反映事實，對引起不必要誤解感失望。

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