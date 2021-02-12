【本報訊】飆車黨非法賽車賀歲，網上流傳多條短片，昨大年初一凌晨，50部辣車突襲火炭路，如「攞正牌」一樣，燃爆煙花作「起步禮」，辣車應聲開跑，其間衝燈及瘋狂左穿右插狂飆，途中亦再爆煙花，遇見警車仍視若無睹，繼續飛馳。警方表示，已掌握部份涉案私家車車牌號碼及資料，不排除採取檢控行動。

警稱已掌握部份資料

網上片段所見，現場在火炭路近松頭下路交界，黃格前四條行車線排滿約50部車輛，不乏辣車如本田TYPE R、本田S2000、福士GTI等。其中一段片標示時間為凌晨2時4分，一枚煙花爆破後，引擎聲四起，車隊不理燈號高速飛馳。附近的車輛司機赫見車隊來勢洶洶，慌忙避開，沿途陸續有煙花燃放，儼如澳門大賽車，拍片者亦忍不住說：「嘩，黐晒線。」

另一片段顯示，辣車駛經火炭路山尾街交界時，遇見警車亮着藍燈停在十字路口位，但車隊視作透明，並沒減速或停下，一路衝燈飆前，警車之後追截。片段可見，車隊駛出九龍後，沿龍翔道再往沙田方行駛，繼續爭先恐後飛馳，即使有危險品車輛在旁，也切線爬頭。警方表示，昨凌晨約2時接獲市民報案，指有私家車在穗禾路往沙田方向高速行駛。警方亦留意到相關報道，並展開調查，已掌握一些涉案私家車車牌號碼及資料，不排除稍後向涉案司機檢控。