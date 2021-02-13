新界鄉議局主席劉業強今年初二按傳統到車公廟，為香港求得第45籤，籤文為「下手須教一著先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃」，寄語政府施政要果斷精準。玄學家麥玲玲則認為今年籤文不太理想，喻意香港社會存在不少問題，情況已到一觸即發局面，從政者要有先見之明盡快化解危機。

麥玲玲指，今年的45籤屬中籤，籤文第三句「積薪歷火非無事」的「歷」字或屬別字，原寫應為「積薪厝火」（厝解作安置、擺放的意思），出自於東漢班固《漢書•賈誼傳》的「夫抱火厝之積薪之下，而寢其上，火未及燃，因謂之安，方今之勢，何以異此」。

今年籤文解作政府仍未看清大眾不滿

麥玲玲解釋，此句典故出於西漢初年，政治家賈誼多次向漢文帝上書陳述社會弊端，寫出著名政論文《陳政事疏》。賈誼當時勸說漢文帝社會政治局勢不穩，「有好多嘢唔合情合理，一定要改革，如果你睇唔到嘅話，就好似擺咗啲柴火喺易燃物品上面，好易會燃燒」。

麥認為今年籤文相對簡單淺白，可解作社會積壓很多不滿情緒及問題，惟政府及從政者仍未看清，狀況已到「一點就着」的險境。

她解釋，籤文第一句「下手須教一著先」就是喻意管理者要有先機、預見能力；「世情局面苦徒然」、「積薪歷火非無事」則指現時已到困難局面，即使表面看似已處理當前危機，但狀況如同「擺住啲易燃物品係度，始終有一日爆發」。最後的「識者能知火未燃」可解有先機者或有識之士可知道問題根源及「拆彈方法」。

籤文中性有提醒意味 當權者需化解危機

麥玲玲坦言「車公真係好準」，指今年籤文「唔係靚」，但相對中性，有提醒、預示及指引意味，點出危險之處，「如果我哋做得到呢件事（化解危險），咪就係好籤囉，如果我哋跟番原本繼續做，自己讚自己，自己話自己做得好，唔好理，咁咪變咗唔好（籤）囉」。

對於籤文就疾病方面解曰「換醫生為佳」，麥玲玲亦笑指頗為「應境」，指近年的防疫措施較為反覆，「正常人睇相、睇醫生都係啦，睇一個唔好都換第二個啦」。她認為籤文亦屬指引，未必是指名道姓要換一個人或醫生，可解作換一個方法。至於訴訟方面解曰「以和為貴」，麥則認為可解作社會可放下成見，多包容，「方方面面都要（以和為貴）」。

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