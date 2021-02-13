農曆新年不少市民都喜歡到大埔林村祈福「行大運」向許願樹掟寶牒，惟因為疫情反覆，大埔林村鄉委會決定取消今年的「香港許願節」，許願樹停開日期延長至下月26日，市民不能入許願拋寶牒，要下月27日才正式重開。惟不少善信在年初二仍到林村隔着圍欄望着許願樹「遙距許願」，不少商販營業，一家大細出動買風車以及到地標天后宮上香，祈求牛年家澤平安，身體健康。

大埔林村許願樹往年吸引十萬市民前往，許下新年祈願，惟今年因疫情反覆，大年初一起的「香港許願節」取消，放馬莆村在農曆初一至初九（2月12日至20日）將停開，許願樹圍封，市民不能進入大拋寶牒；另林村的盆菜宴等相應新春活動都決定一併取消。

原定許願樹農曆初十重開，現延長至正月十五（26日），即本月27日才正式重開。今日大年初二，仍有不少市民舉家來到林村，到天后宮上香及買風車求好意頭。亦有市民隔着圍欄，遙遠拍攝「許願樹」及許願，取其意頭。

至於每逢假日例必迫爆的大埔大尾篤，跟年初一一樣，不少巿民租單車或四輪車暢遊水壩，附近食肆亦迫滿人，不少是4人一檯中間以膠板分隔。也有大批人舉家排隊租艇仔，不少疑似多於4人聚集的群組，亦有人趁着「放空」機會除罩透透氣。

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