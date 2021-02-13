政府在各社區檢測點為市民採樣後，樣本會用作進行認受性及準確度較高的「核酸檢測」。惟《蘋果》今報道揭發，其中一個政府檢測承辦商相達生物科技國際有限公司（下稱相達），竟在未有知會及獲市民同意下，將樣本同時用作進行另一款「快速抗原測試」，並將測試數據用於宣傳該公司在市面出售的抗原測試套裝。

本報進一步調查更發現，民政總署在本月初佐敦封區時，更曾主動向市民派發該公司的抗原測試套裝。有當區區議員批評做法涉道德問題，促政府跟進監察。

抗原測試準確度較低 政府不認受

市民在社區檢測點採樣後進行的「核酸檢測」，目的是偵測病毒基因，其準確度及認受性較高；即使身體只有微量病毒，亦能偵測得到；目前香港政府只會接受核酸檢測的測試結果。

至於「快速抗原測試」則只會偵測病毒表面的抗原結構，測試時間及成本較低，敏感度亦較低，病毒量低的個案未必檢測得到。

除相達外，市面上亦有出售來自新加坡及中國的快速抗原測試套裝，售價由100至200餘元不等。

文英樓封區翌日 民政向附近居民派相達測試套裝

相達今被《蘋果》揭發，在未得到市民同意下，將在社區檢測點收集的「快速抗原測試」樣本數據，用作產品宣傳。本報進一步調查更發現，政府在本月8日將佐敦文英樓列作受限區域，要求居民強制檢測後，民政總署翌日亦曾向附近居民免費派發相達的快速抗原測試套裝。

翻查政府當日新聞稿，當局只稱會為受檢人士進行「核酸檢測」，未有提及「快速抗原測試」。當區區議員朱慧芳指，暫未清楚當日檢測承辦商有否為強制受檢人士額外進行快速抗原測試，事件有待當局釐清。

大型實驗須獲測試者事先同意

朱慧芳又指，相達將大批市民的細胞樣本用作快速抗原測試，以收集數據，用作產品宣傳等商業用途，其做法在科學上屬於大型實驗，按準則，事前必須向測試者清楚解釋實驗內容，並獲其同意，同時要容許測試者拒絕，「唔可以話個招牌寫咗就當解釋咗」。

她又指事件已影響市民對政府信心，促當局要密切監察承辦商收集樣本及資料後會否用於其他用途。

私隱專員公署拒評論

個人資料私隱專員公署表示不評論個別個案，該署僅指，根據《個人資料（私隱）條例》，個人資料只限使用於收集時述明的目的或直接相關目的，除非獲資料當事人同意或資料使用者根據《私隱條例》第8部的相關豁免，否則個人資料不得用於新目的。該署又指，任何人如懷疑其個人私隱受到侵犯，可向署方投訴。

就相達有否參與佐敦強制檢測、有否將市民樣本用於快速抗原測試，以及當時向市民派發的相達快速抗原測試套裝是否涉及公帑採購，本報已向食衞局及民政總署查詢，正待回覆。

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