最後一課，波波選了奧地利猶太裔心理學家Viktor Frankl的回憶錄《Man’s Search for Meaning》。她說， 當我們思考監獄的不同面向，很多時都輕視了出獄，會以為「你出咗獄啦，你冇事啦，你好開心啦。但其實對被長期囚禁嘅人，出獄一定唔係我哋諗得咁簡單。」

需「逐步重新成為人類」

寫信課程設計由入獄到出獄，波波希望組員能乘窺探獄中人的世界，「囚禁唔係淨係囚禁你嘅身體心靈咁簡單⋯⋯佢係不斷折磨你，而嗰種折磨唔係真係鞭打你。」她引述一位土耳其作家的獄中經歷，「監獄入面冇鐘，人失去咗時間嘅概念，佢唔知一日仲有幾長、過咗幾耐，淨係咁已經非常折磨人。」

她為最後一課選了《Man’s Search for Meaning》，當中詳細記錄Viktor Frankl在納粹集中營求生的心路歷程。與過往的選書不同，這本回憶錄嚴格來說不算監獄文學，波波解釋：「集中營同普通嘅囚獄好唔一樣，係關乎生死，佢（作者）冇刑期，佢亦都冇犯任何罪。」她發現不少獄中書簡都不約而同引用這本書，「呢本書畀咗好多力量一啲入獄嘅人，係唔同嘅時代都有，不論外國抑或香港。」

波波說，大家很多時都輕視了出獄。與普通監獄不同，Frankl的出獄突如其來，他甚至不能意會到已重獲自由，更不懂感受快樂，需要「逐步重新成為一個人類」。有組員閱畢選段後，隨即想起經典電影《月黑高飛》中一個老囚犯重獲自由後，無法適應牆外世界，選擇在家上吊自殺的橋段。

回看香港，囚獄之苦或許不如集中營之痛，但當中仍有不少可借鑑的地方。「嗰個狀況係好容易令人想放棄，其實就係不斷掙扎放唔放棄，譬如喺集中營想放棄嘅人就係跑去電纜度⋯⋯一個人意志力完結咗，佢好快就會死。」波波最記得，Frankl分享在集中營如何看出一個人即將死去，「就係佢食晒自己所有煙，選擇盡情享樂嘅時候。」Frankl提供的解決方法，就是在牢獄中尋找生存意義，這種意義可以很個人，不必然偉大宏遠，只需要一個引導光明的小缺口。