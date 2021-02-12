寫信始終是雙向溝通，就算直抒胸臆、真誠問候，也會擔心高牆後的沉默。出獄不久的「岳義士」陳以晉告訴大家，不要害怕牆內人的沉默，就是這些信件的力量，助他飛越牢獄高牆，支撐他在獄中繼續努力生存。他一邊翻開那些信件，一邊說：「我收到你封信，我知道的。」

新年前夕刑滿出獄的陳以晉，迎着寒風步出壁屋監獄，雙眼盡是笑意，當時他緊握着一個不起眼的白膠袋，原來裏面裝滿了寫信師十個月來的陪伴與支持。

「冇一封係唔好㗎」

陳在受訪時拿出一個透明文件夾，裏面裝滿了大大小小的信件，當中有滔滔不絕的長信，也有色彩繽紛的孩童畫作，繪畫了童眼中的牆外世界。每一封信，不論長短，他都珍而重之，「我覺得冇一封係唔好㗎⋯⋯就算只係一句口號、講『加油』，都係一種支持。」

讀信寫信，瞬間讓他穿過牢獄的高牆，與牆外世界接觸，跟他返回監倉短暫放空一樣，酷愛行山的他會幻想自己在山野間自由穿梭，自入獄後，山野湮沒於重重鐵絲網，惟獨夕陽尚在，「經過個球場，背後就有一個好大嘅夕陽，有時係紫色。」

壁屋的少年犯每晚6時便要回到倉房，10時熄燈睡覺。他每晚都有四個小時的自由時間，「你一係瞓覺，一係睇書，一係就寫信，你喺一間單人囚倉入面其實好難搵到樂趣。」每逢星期一、三、五的收信日，他都非常期待，「你唔知嗰日有冇人寄信畀你，而你會收到邊個嘅信，好期待每日呢一下」。他最享受一邊聽電台節目，一邊回信，試過用盡整個自由時段寫信，「我最想做到係：每個人想我回郵畀佢嘅，我都會盡量覆佢。」

對於陳以晉而言，每封信都有價值，哪怕只是一句加油、一句口號，「佢（寫信師）唔識你嘅，唔知可以講咩，而佢肯寄信畀你，我覺得已經係一種支持。」只要信中有回郵地址，即使內容只有「加油」二字，他也非常樂意回信與對方傾談。

最愛memes地獄梗

話雖如此，他也有偏好。他解釋，獄中不缺時事資訊，可每晚聽港台商台，亦可訂閱《蘋果》《東方》，年輕人如他，更熱衷想知「facebook heat 啲咩，連登傾緊乜」。入獄前，他特意在社交媒體上呼籲朋友寄memes（梗圖）。記者問他有甚麼特別喜好，他不禁尷尬失笑，「好地獄⋯⋯好地獄⋯⋯例如霍金坐輪椅上唔到天國樓梯。」原來他最愛黑色幽默的「地獄梗」。

最抗拒的，是講食。「因為啲嘢食真係好差嘅。」陳以晉乾笑幾聲，語帶苦澀說。他認為獄中最難捱的正是伙食，「南乳花生汁配炸池魚」尤其令他心驚膽顫，「好腥啦，啲汁紫色㗎啦，只會淨係食菜同飯嘅啫，唔會食個汁嘅」。不過，都有寫信師分享食物，說的是媽媽烹製的「劣食」，有水瓜粉絲煮叉燒，還有梅菜扣肉混茄子豆腐乾撈埋一碟。來信人幽默寫道：「分分鐘你嘅伙食仲好過me~」。

他很喜歡來信人與他分享這些生活點滴，他有幾個恒常的筆友，「（信件內容）離不開生活，我最想知道係佢哋嘅古仔，我又分享吓我嘅古仔⋯⋯佢哋對我係樹窿嘅角色，而我對佢哋都係一個樹窿。」來信人有因抗爭被辭退的空姐，也有剛畢業的大專生，他們看似微不足道的隻言片語，陪伴陳度過無數迷惘的夜晚。陳會回信分享獄中生活，例如伙食、TVB電視劇、電台節目，無所不談。有時看到對方的回郵地址，會主動問來信人住的地區最近有甚麼趣事，希望了解那區的歴史。

他最記得收到一位中年爸爸來信，提及未成年兒子縱火罪成，剛入住沙咀勞教所兩星期。這兩星期很漫長，爸爸每天都去探兒子，爸爸寫道：「仍未開始真正的勞役，每天只是擦鞋、摺被、搞衞生，不過明天就開始了⋯⋯我又再叫佢撐住，唔好擔心，好多朋友支持你哋。」最後鼓勵陳以晉：「香港人沒有忘記你，堅持才有明天。」

如禁書信「可能真係輕生啩」

記者問他，若他不可寫信讀信，他的獄中生活有何不同？「我會一直都自己一個，好孤獨囉。會可能⋯⋯真係⋯⋯輕生啩。」予人感覺堅強的陳以晉此刻流露一絲軟弱。他解釋，若你在獄中不夠「硬淨」，很容易有輕生念頭，「入面好多人都係冇探訪、冇寄信，一路嘅生活咪就係懲教院所發生嘅事囉⋯⋯你永遠喺監獄入面，而唔係同外面有連結。」

他甚至覺得，一封信的力量或許比送囚車更大，是一種雙向的支持，「當你收到信嗰份喜悅；來信嗰個，我哋又寫返畀佢，佢嗰份喜悅，其實係一樣。」他說，收不到回信可以有無數原因，但絕非放棄寫信給手足的理由，「收唔到信都好，都繼續堅持寄信畀佢哋，因為入面可能發生好多事⋯⋯我收到你封信，我知道的。」

訪問結束，陳以晉從文件夾裏抽出兩張寫得滿滿的信紙，快步走向咖啡店的吧台，興奮地向老闆揮一揮信紙。這位寫信師沒有多言，只豎起一隻拇指，他跟陳一樣，眼裏盡是笑意。