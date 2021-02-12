【本報訊】BBC國際頻道自1978年起在港台轉播至今43年，曾在第六台24小時全天候轉播，2017年遭「中央人民廣播電台香港之聲」取代，改至第四台每日深宵時間播放8小時。港台與BBC淵源甚深，港台早於1948年已轉播BBC新聞，1972年由BBC調任的廣播處長何國棟更成立了香港電台新聞部，前財政司司長曾俊華亦說過，政府曾希望把港台發展成BBC。

近年遭中央電台「奪位」

港台自1978年起轉播BBC國際頻道，1989年更改為在第六台24小時全天候轉播。惟港台在2017年9月3日因應終止數碼聲音廣播服務作出節目調動，由9月4日起，當時經數碼頻道轉播的「中央人民廣播電台香港之聲」搶去BBC國際頻道的位置，於第六台播出；BBC國際頻道則改於在第五台深宵時段晚上11時至翌晨7時播放，節目大減三分二至每日8小時。

港台2018年「香港公共廣播九十年」展覽資料顯示，港台早於1948年已會轉播英國廣播電台（BBC Radio）新聞，而1972年由BBC調任來港的廣播處長何國棟，更於1973年成立香港電台新聞部，享有新聞採訪及編輯自主權，改變由政府新聞處提供新聞的舊模式。

中共、港府及建制派近年不斷限制及削弱外媒在本港的活動和影響力，但前財政司司長曾俊華在2016年參選特首時透露，他擔任工商及科技局局長時曾進行徹底檢討，希望令港台變成BBC，惟當時環境令政策不成功，望當選後實行。

2006年由政府成立委員會發表的《香港公共廣播服務研究報告》，亦以BBC為案例探討香港公共廣播發展。