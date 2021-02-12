繼「香港編年史」後，疑再有網站被禁。近日多個本地網絡供應商都無法連接台灣促進轉型正義委員會官方網站，包括數碼通、香港寬頻、香港電訊、3及中國移動等，均顯示「無法連線至此網站」，只能透過虛擬私人網絡（VPN）經德國、美國等海外國家的伺服器才能登入，未知是否被「封網」。保安局表示，對任何就警方執法行動的揣測不作評論。

《立場新聞》今晚報道事件，《蘋果》實測也發現，經固網寬頻，如香港寬頻、香港電訊及網上行等，都無法連接台灣促進轉型正義委員會（促轉會）官方網站（https://www.tjc.gov.tw）；至於手機網絡供應商包括數碼通、自由鳥、3及中國移動等，情況都一樣，均顯示「無法連線至此網站」。

其後記者透過VPN嘗試登入網站，經美國、德國等國家的伺服器則可連接網站，惟經日本、捷克及加拿大等地就未能成功。至於促轉會Facebook專頁，暫時仍可透過本地網絡供應商連接得上。保安局回覆指，對任何就警方執法行動的揣測不作評論。

委員會曾撤銷《美麗島》成員叛亂罪名

台灣促進轉型正義委員會於2018年5月成立，屬台灣立法院下的二級獨立機關。據其Facebook專頁簡介，該會是行政院為執行轉型正義事務成立的任務編組機關，「期盼達到面對威權統治時期之真相，並深化社會對話的目標」。

翻查資料，促轉會有委員9人，由行政院長提名、立法院同意後任命。根據該會網頁顯示，該會成立有5大目的，包括規劃、推動開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產的處理及運用，以及其他轉型正義事項。

該會於2018年曾要求國防部進行「清除威權象徵及保存不義遺址」的清查，包括擺放在大學或公眾場所的蔣介石銅像。該會曾就蔣介石及蔣經國的塑像與遺像等處理方式作出建議，可能是拆除、藝術轉換、在地歷史記憶轉換等。

另外，台灣過去不少人因言論或政治取向獲罪入獄，促轉會2019年曾公佈刑事有罪判決撤銷名單，將當年《美麗島》雜誌成員，如前副總統呂秀蓮、總統府秘書長陳菊及民進黨前主席施明德等人的叛亂罪罪名將予以撤銷，還他們清白。

本港有網站被封非首次。記載反修例運動警方濫權濫暴事件，及載有警員和官員個人資料的網站「香港編年史」，上月被警方引用《國安法》要求網絡服務供應商封鎖該網站。

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