中國廣電總局在大年初一宣佈「不允許BBC（英國廣播公司）繼續在中國境內落地」，BBC稱對中方決定感失望，強調BBC具公信力、不偏不倚。駐華外國記者協會在批評，封殺BBC是企圖令外媒跟從中共的口徑。有分析指，中國短期內驅逐BBC記者的機會極大。

駐華FCC：京圖統一外媒口徑

中共喉舌《環球時報》在廣電總局宣佈反制後，立即評論「中國不接受假新聞」，形容這是向BBC發出「牛年第一張罰單」。事件也引起英美官方關注，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）批評：「中國限制外媒在內地的自由，北京領導人則利用免費及開放的海外媒體去發佈假資訊。」英國外相藍韜文則在Twitter批評，中國的媒體限制是世界最嚴格，強調這只會損害中國的聲譽。歐盟在昨日的聲明稱會守護媒體自由及多元文化，接收及發佈資訊都不應受到任何阻撓，中國亦應撤銷不讓BBC落地的決定。英國電訊供應商Vodafone的德國分公司昨也指分公司已停止播出央視的中國環球電視網英語頻道CGTN。

駐華外國記者協會也就此事發聲明，直言協會關注中國的行徑是企圖警告外媒，「如關於新疆及其他少數族裔的報道不乎中共的心意，他們將面對制裁。」聲明認為，中國是企圖令外媒跟從中共的口徑。

獨立學者鄧聿文向本報指， BBC世界新聞台只在內地高檔酒店才能收看，對BBC影響不大，「（反制）是預期之中的，中國政府也只是作出一個警告。」時事評論員桑普則向本報分析，中國在短時間內驅趕BBC記者的機會極大。就港台停播BBC頻道，英外相藍韜文也就此嚴厲批評中國打壓新聞自由。他認為北京的做法，只會令英美兩國連成一線決心對抗中國。

《蘋果》記者 /《環球時報》