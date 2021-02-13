今日係大年初二，傳統上家家戶戶都會留家開年，特首林鄭月娥反而拉埋幾個問責局長落區，山長水遠到訪落馬洲警署、落馬洲邊境管制站等等，之後先至去深水埗運動場視察吓民情，似乎照顧警員同紀律部隊士氣，係林鄭牛年最大目標。

鳴謝議員為科技園開工即撥300億

行政長官辦公室今日（13日）發稿，話林鄭偕同多個局長先後走訪多個地方，逗留最耐嘅就係落馬洲。佢先同創新及科技局局長薛永恒喺落馬洲警署，遠眺河套地區各項工程和計劃進展，感謝現屆立法會議員短時間內撥出逾300億元撥款，等科技園工作可以「有序開展」，預計首批樓宇可於2024年落成，供租戶進駐。

之前自稱「只剩下三萬警察」嘅林鄭之後同保安局局長李家超到訪落馬洲警署，向當值警務人員拜年，其後亦喺海關關長鄧以海同入境處處長區嘉宏陪同下到落馬洲邊境管制站，探訪當值人員，了解邊境貨車疫情下嘅通關流程，感謝警務處、海關、入境處同衞生署同事緊守崗位。

硬銷「安心出行」都係政府重任，林鄭之後同民政事務局局長徐英偉去埋深水埗運動場，視察運動場用「安心出行」二維碼同登記聯絡資料嘅情況，聲稱市民支持佢哋嘅防疫措施喎。

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