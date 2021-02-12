【本報訊】疫下未能外遊，港人每逢假期都會到郊外登高望遠，遠離煩囂。大年初一，西貢擠滿遊人，人潮堪比鬧巿。昨日西貢碼頭旁的巴士、的士站均人頭湧湧，甚至出現「蛇餅」，的士站人龍一度排出馬路。遊人大多都揹着大背囊，並手持帳篷支架前往露營。

中午過後，西灣、鹹田灣陸續多人紮營、滑浪，當中較多為外籍或講普通話的遊人，行山路線沿路整體乾淨，較少見口罩等垃圾。沿途亦見牛在山間漫步，偶爾走近營地，好奇地湊向遊人。有紮營人士沒有刻意驅趕，但亦有人大聲對牛尖叫。

從事保險業的蔡先生則與家人到西貢野餐，「都喺香港去得邊吖？所以嚟行吓山，雖然沿路都幾多人……行西貢因為兩個小朋友行得舒服啲。」

學生盼解封 「好想去日本」

學生哈利在西灣紮營欣賞風景，他過往亦有在新年時分到訪，覺得今年反而比往年較少人。他希望疫潮盡快完結，可以再度外遊，「快啲解封，好想去日本，上次去旅行已經係疫情前幾個月」，他憶述去年首次踏足日本後便遇上疫潮，未能再次前往，「比較悲情，不過冇計。」

同行學生Mavis則希望港人「可以搵到、得到自己想要嘅嘢」，並為自己定下目標，「希望快啲讀完書，快啲搵到錢確定自己未來條路，揀自己鍾意嘅國家、地方生活。」

臨近傍晚，西貢市更為擠擁，遊人未有遵守限聚令，三五成群。食衞局長陳肇始說，政府已多次呼籲市民減少外出，或縮短外出時間及減少不戴口罩的活動，如聚集人數太多，執法人員會依法處理。