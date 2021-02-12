雖說是寫信班的「導師」，但這趟飛越牢獄高牆的旅程，波波與所有組員一樣，都是首次經歷。在此之前，她與不少人一樣，因抗爭而失去工作，甚至想過要結束生命。獄中人的文字將她由絕望邊緣拉回來，她發現希望就是痛苦本身，痛苦代表我們在乎，「只有喺每一刻嘅痛苦入面堅守我哋嘅價值。」

分享抗爭資訊被清算

波波原本任職空姐，在一間航空公司工作十多年，打算做到退休。反送中運動期間，公司發現她在fb分享抗爭資訊，截圖後召她會面，「我係好shock，因為我本身係一個好mild嘅人，我寫啲嘢其實係非常溫婉。」面對貢獻多年的員工，公司代表確認賬戶身份後，沒多說甚麼，就這樣，波波失去了工作。她無奈道：「唔使走得好前，你唔使好激，可能做乜都會俾人炒。」

被辭退後，她決定遠走位處東歐及西亞交界的高加索山脈，聽說冬天的高加索很美。「我想走開吓，諗下之後點⋯⋯其實係想逃避，唔想即刻去面對一個我面對唔到嘅現實。」

不過，這4,000英里的距離仍不足夠。那是前年11月，中大理大相繼遭警方圍攻，青春校園變成浴血戰場，火光沖天。當她透過螢幕目睹理大的苦況，發現現實的殘酷一直形影伴隨，「覺得所有嘢都冇希望，係一種因絕望而生嘅情緒，生存太困難、太苦。對我來講公義好緊要⋯⋯當佢逝去得好快，對我打擊好大。」她自言並非生存意識很強的人，連番打擊令她萌輕生念頭，「成日好似腦後面有把刀咁。」

「痛苦代表堅守緊正義」

直至旅程中某天，陰差陽錯下她搭上一班小巴出城，恰巧碰上日照金山，「係靚到不得了，佢慢慢照晒成個山谷嘅雪，變晒金黃色。嗰刻我覺得，可以留多一陣。」回港之後，她獲一拳書館邀請，構思了寫信班，希望讓牆外人理解獄中世界。

波波看第一本監獄書是陳健民的《獄中書簡》，她說陳的文字鼓勵她繼續生存，她亦感嘆：「香港人係喺一個看似自由嘅監獄入面。」記者問：「在這種絕望的時勢，光明究竟是甚麼？」她思量半秒，輕輕說：「可能係suffering（痛苦）啦。」她清楚記得，陳在讀書會分享痛苦的價值，「你覺得痛苦，係因為你仲堅守緊正義⋯⋯by suffering，你已經喺度參與緊喇。」