大年初二車公誕，車公廟今早8時起如常開放予善信拜神祈福，近百善信於7時許已開始排隊進廟。所有進廟人士必須掃描「安心出行」二維碼，惟不少人選擇以登記資料進入廟內。有年輕人笑言自己「唔識用」，指將來「安心出行」全面推行，亦會盡量避免使用，以免被政府監察行蹤。有善信亦指「信唔過政府」，因此謝絕使用「安心出行」。

新春期間，車公廟將實施單向人流管制，進入廟內人數不多於可容納人數上限的一半。進廟人士要量度體溫、佩戴口罩及掃描「安心出行」二維碼，廟宇入口會提供消毒搓手液，定時消毒跪墊、籤筒、風車及鼓棍等。不過，廟內從早上起一直人山人海，難以保持社交距離，有超過2人一組的團體亦可一同進廟。

口頭提供個人資料即可進廟

車公廟今天由早上8時起開放至晚上6時，近百善信於早上7時許在廟外拜隊，部份手持香燭、大風車等，為供奉車公準備就緖。廟入口分成兩條隊，一邊為使用「安心出行」的進廟人士，有不諳使用應用程式的長者，需職員協助才能成功掃到二維碼。另一條隊伍則設有櫃檯，為其他善信登記資料。不過，市民在登記時不需出示身分證或其他證明，只需口頭提供個人資料便可。

徐先生選擇以登記資料進廟，笑言「我唔識用嗰個app（安心出行），唔方便」，認為程式有網絡安全隱患，亦發現程式的權限過大，「例如apps上嘅背景上會track（追蹤）你嘅行蹤，或者係你瀏覽器用緊咩，我唔明點解一個apps會睇曬你所有瀏覽器，係有啲奇怪，多咗」。

市民批溫水煮蛙 信唔過政府拒用「安心出行」

對於日後政府全面實施「安心出行」，徐形容是政府「溫水煮蛙」的招數，「香港人唔可以慣」。他指，今天本身以為進廟一定要使用，但做資料蒐集後發現可選用人手登記資料而選用後者，「唔緊要㗎，香港人好靈活變通」，將來亦會盡可能避開使用「安心出行」，「嗌外賣囉，佢話外賣唔可以入個餐廳嘛，雖然唔知點解午市可以，但晚市又唔得，好奇怪」。

邱先生則直言「不嬲都唔用呢啲嘢㗎喎」，認為保護個人私隱較為重要，「係信唔過政府囉」。邱指，日後政府全面強推「安心出行」時，會「可以唔用就唔用」，「咪買外賣返去食囉」。

每年初二都會到車公廟的劉小姐，偕母親一同前來拜神，兩人均使用「安心出行」進廟。劉指不感到麻煩，認為「好方便」，又有職員協助掃描二維碼。她指，自己以往一直都有使用「安心出行」，「我覺得係盡返公民責任，如果我去嗰個地方有人中咗，我都起碼知道自己使唔使去檢測」。

被問到會否有個人私隱隱憂，劉指不擔心，「政府本身都有我啲資料㗎啦，仲點會攞我啲資料啫其實」，認為此應用程式用於防疫是合適選擇。

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