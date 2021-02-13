再有持「行街紙」人士在港感染武漢肺炎。衞生防護中心昨日（12日）錄得一名居於美麗都大廈的女子確診，她的3名關連個案亦受感染；其中，與確診者居於同一大廈劏房的2名女子，合共3人均持「行街紙」，去年5月至10月由馬來西亞等地來港。中心傳染病處主任張竹君表示，4人報稱無業，最近曾互相探訪。有網媒引述消息，懷疑患者或涉及逾期居留，張竹君表示不清楚，已交相關紀律部隊跟進。《蘋果》正向入境處查詢。

42歲女子最先發病 增3宗相關個案

這個4人群組最先確診的，是第10735號病人、報稱居住美麗都大廈42歲女子。她2月9日發病，沒有呈報任何行蹤。她昨確診時，中心已知悉同廈2名女子，及1名居於華源大廈的關連個案，已經初步確診。

網媒《眾新聞》昨日報道引述消息指，3名初步確診者均是內地偷渡來港，之後擁有「行街紙」。張竹君今日被問及相關報道時指，知道居於美麗都大廈的3人持「行街紙」，其中10735號病人去年5月由馬來西亞來港，另外兩人則分別於7月及10月來港。至於華源大廈的關連個案是否有「行街紙」、何時來港，仍在調查。

華源大廈列強制檢測大廈

張竹君稱，4人互相認識，報稱無業，分開居於大廈內的劏房。據中心了解，她們最近曾互相探訪，至於有否工作或進行高風險接觸活動，則仍須了解。另，今日新增兩幢新大廈要強制檢測，包括華源大廈及荃灣川龍街46-62號龍華樓。

區議員：美麗都最勁「一劏九」 衞生環境一般

尖沙嘴中區議員賀卓軒表示，美麗都大廈是劏房林立的大廈，「以我所知最勁係『一劏九』，有唔少基層市民住，共用廚廁；加埋大廈入面有成接近50間賓館，地下商場成日有人投訴煙頭四圍丟，中間個天井亦成日有垃圾，衞生環境一般」。

他又稱，據他了解間或有持「行街紙」人士或等候工作的外傭入住該廈，人口比較密集及多元化，希望政府認真考慮減少該廈住客的措施，減低交叉感染風險。其中一個方法，是給予該廈賓館一筆資助，給予誘因暫時停業，「唔使佢哋焗住爭客」。

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