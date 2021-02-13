武漢肺炎令本港旅遊業陷入冰河期，旅遊發展局主席彭耀佳今早接受電台訪問時，指去年只有約357萬旅客人次訪港，按年大跌超過9成，大部份旅客是因探親或因業務關係有必要而來港，形容情況之差是前所未有，較03年沙士時更差。不過他相信，未來旅客來港會願意用「安心出行」保障自己，亦會推出認證計劃增加旅客信心。

彭耀佳說，日後進入主題公園或景點要使用「安心出行」程式，雖有少許麻煩，但能保障市民安全，相信旅客亦會願意使用。他又指，旅發局將與香港品質保證局推出計劃，為景點的衞生及防疫措施發出認證，增加市民及旅客信心，初步有1,500間商戶參與，包括酒店及公共交通等旅遊相關行業；計劃亦會巡查未達標的商戶及協助培訓員工。

彭續表示，今年農曆新年的花車及煙花活動等因疫情而取消，旅發局改為舉行網上巿集，以及舉辦多場新春網上導賞團，觀看街頭寫揮春及盆菜製作等香港的過年習俗，讓外國人了解香港文化；香港美酒佳餚巡禮則有85萬人次在網上參加，當中三成為海外觀眾。

未來多宣傳大灣區內一程多站

政府至今仍未放寬本地遊，彭耀佳稱，相信政府將一步步開放，如疫情無加劇，本地遊都會放寬。他又說，恢復旅客入境之後，會多宣傳大灣區内一程多站，吸引海外旅客由香港去澳門、深圳、佛山和珠海等城市，體驗更多文化和景點。

旅遊氣泡去年底在推行前因第四波疫情來襲而煞停，彭耀佳希望在第四波疫情完結及有疫苗供港後，旅遊氣泡能夠正式啓動，並與更多國家在機制下互通旅客，旅發局亦會加强宣傳，包括找居港的外國人向自己國家宣傳香港，並多舉辦虛擬旅行團，以VR技術向旅客展示景點，增加香港旅遊吸引力。他預料旅遊業復甦初期主要會是吸引短途旅客如東南亞和日本等地旅客來港。

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