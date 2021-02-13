疫情之下的農曆新年與往年大不同，連旺角「朗豪夜市」亦因為政府嚴加打擊，今年再無出現以往人頭湧湧的墟冚場景。加上晚市禁堂食等一系列防疫措施，旺角街頭亦較往年冷清，行街市民少之又少，反而隨處可見嚴防小販的執法人員。

《蘋果》記者傍晚去到旺角朗豪坊，發現已有數支食環署小隊及警員於砵蘭街一帶巡邏，亦有警車在附近停泊，行人路欄杆亦掛有橫額，呼籲「切勿進行無牌販賣活動」。直至晚上近10時，小販仍然不見蹤影，往年墟冚的「朗豪夜市」已不復見。

過往在農曆新年期間，「朗豪夜市」小販由年三十開始擺檔，執法部門通常採取「隻眼開隻眼閉」的手法處理，默許夜市存在。但今年食環及警方早於年三十已開始加強於區內巡查，阻嚇小販街頭擺賣，似是有心打擊「朗豪夜市」。食環人員及警員連日駐守，小販難以犯險。

除此之外，因應晚市禁堂食等措施，旺角不少食肆索性提早關門，街頭人流明顯減少，沒有出現往年「新正頭」人來人往的場景。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！