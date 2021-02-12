當政府把變態視為新常態，港人已很久沒過正常生活了。就如剛過去的年宵花市，甫開市就一波三折。1月8日，政府無預警宣佈取消年宵花市，1月19日反口宣佈「復辦」。朝令夕改，讓一眾花農白折騰。

苦不堪言的，除了花農，還有在維園擺檔31年從未缺席的支聯會。自由花首年絕迹於維園花市，也很可能是永遠的消失。也許自由仍是會開花，但這個牛年，港人似乎注定要做一頭風雨中踽踽前行的流浪牛。

記者：陳芷昕 曾雪雯

政府玩殘 農三代：收支平衡已不錯

年宵開市前一天，不時有屯門村屋住戶來到位於泥圍輕鐵站對出的順景花園選購年花。「本來300蚊，250畀你要唔要？」蓉姨賣力兜售年花。

蓉姨是花農二代，父母以前在藍地豫豐花園的一片農田種植桃花，她26歲跟隨父母打理花田。後來政府收地，他們改在華南種植，再把花運來港。每年11、12月開始籌備年宵，30多年，她從未如今年般憂心。

「因為話取消年宵，搞到我哋呢分收穫都打到散晒。」

蓉姨一家去年在元朗和屯門年宵合共投得五檔後，馬上預備年花。豈料政府1月8日宣佈取消年宵，他們馬上租街舖，只為散貨。他們很快便物色到一個逾千呎舖位，擲下數萬元。

這是一個讓他們後悔萬分的決定。室內空氣不流通、欠缺自然光，不利年花生長，多盆年桔死亡。低處未算低，1月19日，政府反口宣佈「復辦」年宵。面對五時花六時變的政策，他們愁上加愁。

從小由蓉姨抱着種花、賣花的花農三代丘小姐不禁抱怨，「好似諗到我哋好簡單，年宵咪唔好做囉咁。寧願你一早就唔搞年宵，咁我哋水仙浸少啲，頂多損失個桃花；但你12月先話取消，大家蜂擁去租舖，損失租金同人力」。街舖門可羅雀，年宵正式開市後，蓉姨一家果斷放棄街舖，把人力完全投放於元朗和屯門年宵。

丘小姐甚至認為今年比過往「好做」：「大家都自動自覺少接觸，唔會傾咁耐，打個招呼『下年見』，買完就走，成件事快手咗。」多日觀察，她批評政府「諗多咗」。對於政府的消毒措施，她也不明所以，「我唔覺佢有消毒，開頭我以為佢會搵個大噴壺周圍噴，仲驚佢殺死我啲花，點知掃兩下就完，我掃仲乾淨過佢。」

花市謝幕，從上月底賣花至年卅晚的丘小姐「攰到講唔到嘢」，相比部份花農，她自覺最終達到收支平衡已算不錯，但年宵賺來的都要填補街舖租金，形容是白做。「呢啲唔係好難做嘅嘢，都係一分耕耘，一分收穫，做到冇得瞓，聲又沙，都係為兩餐，搵返份最低時薪。但就因為佢話取消年宵，搞到我哋呢分收穫都打到散晒。政府今年安排真係好失敗。」