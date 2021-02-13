港府一直被批抗疫不力，連中國國家主席習近平早前亦公開表達「擔憂」，政務司司長張建宗今早接受商台訪問透露，香港的新增個案若然回至穩定單位數，即等如疫情受控，本港就有條件與內地和澳門等通關，重啟經濟。他又指，「安心出行」手機程式的下載數量已由本月4日的約47萬人次升至昨晚的64.4萬人次。當節目主持質疑，香港有多達700萬人口時，張建宗即死撐說：「我知，但你700萬人口，唔係個個...小朋友都未必有手機㗎嘛！你要咁睇先得㗎嘛！有部份係唔需要（下載）」，認為短短一周內多了16.4萬人下載程式，「呢個係好好嘅指標，相信未來仲會有升幅，呢個咪好事囉！」

張建宗又指，牛年已為香港「帶嚟一個吉祥嘅意義」，指「牛」代表穩健、壯健和克苦耐勞，指「今年牛年我哋會有一定嘅出路，帶嚟希望、帶嚟曙光」，指香港疫情若無大變化，可在初七「人日」適度放鬆社交距離、食肆、處所等限制安排。問到疫情何時可以「清零」時，張則稱：「無一個水晶球」。

疫苗接種或成三地通關條件

若然香港的疫情個案若回落至「穩定性單位數字」，張認為，即代表疫情已受控，意味有條件通關，「如果澳門、廣東省對香港有信心，咁咪三地又再通關囉，又再恢復返個經濟囉，咁就撻返著個經濟㗎嘞！經濟重新起動，一起動，就係我哋嘅契機嘞，咁就可以起飛、重新起飛」。他透露過去曾與澳門和廣東省政府就通關問題「碰過頭」，「但大家都無一個硬嘅指標」，不排除接種疫苗是一個條件。

雖然近日有屬商務豁免人士，由深圳來港不久後被發現確診武漢肺炎，但張建宗指，香港政府在外防輸入上已做到「滴水不漏」、「相當嚴謹」，又指政府要求巿民進入食肆前要使用「安心出行」，「完全無任何擔憂嘅地方」，並形容巿民擔心私隱問題是「不必要嘅」，聲稱即使巿民使用「安心出行」，「無任何資料係政府攞到嘅」。

問到若有巿民希望注射中國國產疫苗，政府能否安排巿民到深圳接種時，張建宗指有關安排不是特區的行政機可以作出決定和安排，「要睇內地有關方面點回應」。

他又指，未來一年政府要好好掌握大灣區發展，讓香港青年「多個選擇、多個出路」，形容香港的國際形象近年「受到重創」，「香港仲係咪一個旅遊地方呢？較早前有個社會所謂動盪事件，亦都影響香港對外嘅形象，所以香港形象方面、國際形象方面，有一連串工作要做」。

林卓廷：十分九嘅香港人都唔覺得係好事囉

民主黨副主席林卓廷接受《蘋果》查詢時，諷刺政府推出「安心出行」至今多時，安裝的巿民仍只佔全港人口不足十分一，「你（張建宗）話呢個係『好事』，我相信十分九嘅香港人都唔覺得係好事囉」。他又指，衞生防護中心傳染處主任張竹君近日亦指出，從未透過「安心出行」應用程式追蹤到武肺確診個案，「我就好質疑，安心出行個成效有幾大囉！」。

他又認為，政府要求食客要使用「安裝出行」並不可行，因為很多長者未必有手機，即使有亦可能屬舊款，未必能安裝「安心出行」，食肆亦難以核實食客登記資料，「所以政府真係搵嚟搞」。他相信政府推強「安心出行」，長遠只是想藉此加強對香港巿民的管控，「呢個做法都係跟大陸嗰套」。

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