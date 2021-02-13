新一份財政預算案將於月底公佈，多個政黨趁初二向政府「開年」，民協批財政司司長陳茂波「冚家富貴」，疫情期間繼續支取高薪，但未有回應政黨提出的紓困要求，促政府透過預算案改善疫情下的勞工權益，包括向走在抗疫前線的基層工友繼續發放津貼，劃一政府外判合約工薪酬，以及將僱員在工作期間染疫視作工傷等。

民協多名區議員到政總外請願，深水埗區議員何啟明批陳茂波疫情下「冚家富貴」，預算案措施如「阿茂整餅」，「你想要嗰樣就冇嗰樣，你唔想要嗰樣就隊俾你」，促政府透過財政預算案改善勞工權益。民協建議設立失業援助金，為30萬名在水深火熱中的失業人士日提供協助，涉約200億元的公帑，比當日政府注資國泰的金額少，比起明日大嶼更是九牛一毛。

促為清潔工續發放津貼

深水埗區議會主席楊彧則指，大部份市民留家抗疫，令基層清潔工的工作大增，但政府為基層工友提供的1,000元抗疫津貼，自去年10月已經停止發放，促政府在疫情未消退前續發放津貼，確保政府合約外判工、基層工友獲得有尊嚴的待遇，同時職業安全得到保障。

2人一組隔1.5米 仍被警員指「同一目的」警告違限聚令

民協區議員示威期間，一度有警員到場以涉違反限聚令要求他們離開，示威人士之後2人一組、相隔1.5米站開，惟警員仍稱「唔係計1.5米架，因為你哋係同一個目的」、「離開依個area(範圍）」，並以擴音器騷擾。民協代表之後向政府人員遞交請願信後離開，沒有人被票控。

翻查與「限聚令」相關的香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，條文本身沒有說明，同一目的之群組聚集者若相距1.5米會否仍然違反限聚令，但警方去年曾在一facebook帖文中提及「如抱有共同聚集目的......而羣組聚集者是否相距1.5米，都會違反第599G章」。

民建聯請願促向中央爭取編配國產疫苗來港

另外，民建聯亦趁大年初二進行請願，促政府運用財政儲備，紓解民困。民建聯立法會議員鄭泳舜代表該黨提出多項預算案建議，抗疫上向中央爭取落實及編配國產疫苗來港、資助舊樓渠管維修；亦提出失業援助金、為公屋住戶代繳租金、額外發放一個月生果金和扣稅等多項措施。

民建聯去年建議政府派錢一萬元，惟今年未有提出。鄭泳舜說，民建聯支持政府多方面為市民提供援助，但應優先協助特別有需要群組特別是失業和開工不足的人士。

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