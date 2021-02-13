車公廟今年實施單向人流管制，意味善信如要到廟外的車公誕市場購物，必須先排隊進入廟內，才可通往市場的入口，與以往市民可自由進出市場的安排不盡相同。有商戶表示，今年因人流管制令市場丁財兩不旺，即使曾與警方要求開設一條通道讓善信直接進入市場亦不果，有商戶指生意額比往年大跌七成。

今年車公廟外的市場，由以往48個攤檔，減至只有32個。雖然今年市場的舖位免租，但人流大減，走廊亦相當闊落。

玉器檔家：生意額與去年相比大跌至少一半

賣玉器的錢先生在車公誕市場擺檔10多年，認為生意一般，「其實行車公嘅人好多，但佢有限人，所以拜完神就直接喺出面走咗，入嚟市場就唔多人」，令店舖丁財皆不旺。

被問到是否應該開設一條通道予市民進出市場，「咁就梗係最好啦！呢啲就肯定㗎啦」，又指有商販曾向警員要求，「但係⋯⋯都係咁上下啦」，坦言因應疫情，對人流管制亦無可奈何。

錢指，生意額與去年相比大跌至少一半，由於預計今年都或會蝕本，在政府早前宣佈取消所有花市時，他已減少入貨「止蝕」。不過，錢認為即使未必賺錢，今年仍然會希望繼續開檔，「做開車公嘅梗係一路做落去啦，賺到錢就更好，但就咁拎返個成本都唔緊要㗎，車公保佑呀嘛！」。

風車香燭檔家：畀我開返我都覺得好開心

賣風車、香燭的方先生在車公誕市場擺檔近30年，坦言今年「生意麻麻地」，比以往生意額大跌七成，因此入貨亦減低至少一半，「預咗㗎喇，今年成個疫情關係都預咗」。

他認為，廟宇因應疫情要在廟宇實施人流管制，「單程路入去，又喺廟度出返嚟，對我哋市場都好大影響」，又指因今年舖位免租，商戶未必有「牙力」與大會爭取開設通道。然而，方同樣認為，即使今年利潤較少，仍然希望如常擺檔，「本來我都唔想唔做，做開就年年都做，畀我開返我都覺得好開心」。

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