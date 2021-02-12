臨近農曆新年，有善心物流公司聯絡「蘋果日報慈善基金」，表示有口罩欲轉贈予有需要人士，例如長者及清潔工等。「蘋果日報慈善基金」隨即穿針引線，協助派發口罩，使長者、清潔工，以及「蘋果日報慈善基金」受惠個案收到口罩防疫。

物流公司轉贈口罩

在2021年1月，AFL LOGISTICS LIMITED（高盛國際物流有限公司）及 REGFLAGS.COM LIMITED（証號有限公司）聯絡「蘋果日報慈善基金」，表示有數千盒外科手術口罩欲轉贈予有需要人士，例如長者及前線清潔工友等。「蘋果日報慈善基金」隨即穿針引線，協助統籌派發口罩，使近1,000位長者、近1,000位清潔工，以及近200位「蘋果日報慈善基金」受惠個案（又稱暖流之友）受惠，收到口罩防疫。

臨近農曆新年，在麥瑞淇區議員及馬希鵬區議員的安排下，高盛國際物流有限公司行政總裁俞志輝先生在何文田愛民邨，親手把數百盒外科手術口罩逐一送予長者街坊，並祝長者新年快樂。長者有秩序地收到口罩後，均多謝俞先生及麥議員的安排，並揮手致意。同時，馬希鵬區議員亦會安排把口罩送予土瓜灣區的長者。

俞先生表示，每當有客戶把貨品如口罩及衣服等棄貨，抑或有即將到期的貨品如奶粉時，他們均樂意把該貨品轉贈予有需要人士，例如長者及低收入人士等，既可祝福弱勢社群，又可達環保之效。今次就是有客戶把口罩棄貨，故他們協助把口罩轉贈予長者及清潔工。

除此之外，口罩亦分別送予土瓜灣區及深水埗區的垃圾收集站，再由清潔公司分發給清潔工友。當土瓜灣區及深水埗區的清潔工友收到口罩時，表現雀躍。據了解，平均來說多數清潔工友每天只會收到清潔公司派給他們的1個口罩，但他們每天工作接近12小時，需要長期佩戴口罩進行各類清潔工作，故每天往往需要使用多於1個口罩，故口罩長期不足。今次他們收到口罩，能助他們舒緩口罩不足之困難。

「蘋果日報慈善基金」亦以螞蟻搬家的形式，把口罩親手送予受惠個案（又稱暖流之友），即日常讀者瀏覽到刊登在《蘋果動新聞》呼籲讀者捐款報道的當事人。每個個案均使用化名作為稱呼及使用獨一的暖流之友編號，以方便讀者進行指定捐款。他們收到口罩時，均表示多謝支持。

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