加拿大去年因應香港實施「港版國安法」，宣佈為港人提供「救生艇計劃」以協助香港抗爭者，其中針對「青年人才」的工作簽證政策日前正式接受申請。有推動相關政策的加國國會議員認為，現有計劃集中提供經濟移民路徑，將續爭取港人可在駐港領事館申請難民庇護，或要求參考六四事件時做法，為受政治迫害但被沒收護照港人提供出入境文件。

加拿大港人組織「港加聯」香港時間今早舉辦論壇，邀請同為港人移民的國會議員關慧貞及移民顧問黃國為，講解加拿大對港移民新政策。關認為，現時加拿大提供予港人的移民路徑不足夠，「我哋喺國會要繼續追問政府」，包括目前青年人才工作簽證僅限於在過去5年內完成專上文憑或學位的港人，應將年期拉遠及擴寛至中學生。

倡家庭團聚申請擴寛至夫妻子女以外親戚擔保

擔任論壇主持的港加聯會長馮玉蘭表示，雙重國籍法問題在港被提上枱面，中港政府又不再承認BNO，目前最大挑戰為港人如何安全離開香港，如失去旅遊證件的抗爭者恐無法離境，認為加國應在駐港領事館設立難民專員，直接處理難民庇護申請。關慧貞回應表示認同，又指六四事年當年加拿大政府都有為有關人士在具加拿大籍家人擔保下提供簽證，安全離開中港抵加再申請家庭團聚，惟現時並無相關做法，又認為家庭團聚申請應擴寛至容許夫妻、子女以外親戚作出擔保，認為可循此方向續向政府作出游說。

黃國為分析新政策指，新政策讓港人毋須「打崩頭」競爭，又提醒指合資格香港學生，所申請有效期最長3年的工作簽證，但按加國慣例，政府不會批出比護照有效期長的簽證，但料在加國可以續領特區護照，再申請同一簽證餘下有效期，又認為若香港情況惡化，有關年期會再延長，而該工作簽證與工作假期簽證類似，發出後一年有效，可自行選擇到加日期，而有關簽證亦無訂明所需工作技能程度。

在港有案在身者或仍可獲批

黃亦提醒有意申請者，由於加國移民部將學歷認證交由指定第三方認證機構進行，建議申請人盡早向相關機構作出申請，以供移民官檢視。至於有案在身或曾被入罪人士能否申請，黃稱，加國本來有機制處理，舉例指在加國不屬罪行的情況，或仍可獲批，建議有關人士同時申請臨時居留證，惟他指出最重要問題始終是有關人士能否離境，並指申請人不一定現時在港才可申請。黃亦指出，申請人需提供由香港警方發出俗稱「良民證」的「無犯罪紀錄證明書」，但必須具備加拿大發出的官方文件，證明有關申請，警方才會處理，據他理解，有關申請需時。

至於加國政府今年內會繼續向年輕香港居民實施其他兩條導向永久居留的途徑，包括給予在加拿大有逾1年工作經驗，並需符合語言及教育要求的香港居民申請，以及給予在加拿大專上教育機構畢業的香港人，將能夠直接申請永久居留，黃預計有關計劃與上述過去5年內畢業的港人申請工作簽證的要求一樣，形容只是起步點不同，但預計同樣毋須按技能等計分。

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