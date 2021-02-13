本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港昨日年初二（13日）新增12宗確診，較前日（12日）24宗大幅回落，亦是第四波新低。10宗屬本地個案，其中2宗無源頭，8宗與其他個案相關；2宗輸入個案。另有少於10宗初步確診。而一名居深水埗，有長期病患的6旬翁，於去年12月31日因確診感染武漢肺炎，確診個半月後不治。累計193人死。

衞生署署長陳漢儀醫生昨日公佈本港過去兩周共有384宗確診個案，當中336宗為本地個案，佔總體87.5%；源頭不明個案有105宗，佔31%；所有個案當中有28%為無病徵個案。陳指確診數字偏低，有機會只是市民傾向不在農曆年間求醫，以及不少私家診所新年期間未有營業。

美麗都群組累計4人染疫

而前日（12日）有3名居於美麗都大廈的女子染疫，另一相關個案女患者居於美麗都大廈對面的華源大廈。4人屬朋友關係，曾互相拜訪，均報稱無業，其中3人皆持「行街紙」，來自內地，年齡介乎31至36歲，分別報稱於去年7月至10月期間來港。早前因違反入境條例被捕，正等候遣返。

港台髮型師確診 負責7節目

昨日香港電台一名髮型師初步確診，患者於2月11日感到喉嚨痛，在9至11日傳播期間有上班。張竹君指個案有傳播風險，因此需安排密切接觸者檢疫，但有關名單仍在點算及整理中。

港台公佈該員工主要於電視大廈地下化妝間工作，無到員工餐廳用膳，負責《早辰。早晨》、《城市論壇》及《議事論事》等7個節目。港台發言人表示，截至13日晚上，港台共有7位員工、4位節目主持人及7位嘉賓被列作密切接觸者，需按衞生署指示入隔離營接受檢疫。

無源頭患者為小童群益會青少年服務中心職員

無源頭患者第10758號個案在小童群益會賽馬會慈雲山青少年中學服務中心任職，負責福利工作，平時有與親友聚餐。他在2月7日喉嚨痛，9日最後上班，其間有同事、義工及參加者曾與他接觸而要送往檢疫，中心亦要停止運作14日及大清洗。

保安無源頭確診 曾在西九高鐵站及鵝頸橋街市工作

另一名無源頭患者為一保安，他2月6日頭痛，6至8日曾在鵝頸橋街市做保安，工作主要獨自巡街市，其餘時間留在更亭；他10日曾在西九高鐵站做保安，負責巡查工作。暫時有3名曾與患者接觸的工作人員需送檢疫。

禾輋邨富和樓女外判保安員有源頭染疫

昨日一宗有源頭確診，是沙田禾輋邨富和樓一名女外判保安員，居住於禾輋邨，屬早前富和樓確診個案的密切接觸者。她於本月11日被送往檢疫中心，昨日確診由檢疫中心送院。當局將在2月14至15日期間，在沙田禾輋邨富和樓設流動採樣站。患者負責夜更大廈保安工作，最近一次上班日期為本月6日晚上至本月7日早上，上班時一直有佩戴口罩，亦有接受體溫探測，體溫正常，最近無外遊紀錄。

4大廈要強制檢測

兩宗無源頭個案患者分別居於慈雲山蒲崗村道道157-161號／毓華里22號嘉喜大廈，及油麻地上海街286-288號。8宗與其他個案相關的個案中，有兩幢新大廈要強制檢測，包括荃灣川龍街50 號龍華樓龍華樓，以及尖沙嘴樂道36-50號華源大廈。政府晚上刊憲，上述4廈均納入強制檢測公告的大廈名單。

車公誕市場檔主員工須48小時內檢測

車公誕市場2月9日至26日期間開放，食環署表示，該銷售點攤檔經營者和員工必須於市場開放前48小時內接受病毒檢測，並於進入銷售點前出示陰性檢測紀錄，方可營業。食環署會為攤檔經營者和員工提供一次免費病毒檢測，並已安排檢測承辦商向他們派發樣本瓶以收集深喉唾液樣本。

食環署亦要求攤檔經營者提供員工名單及聯絡資料，以便在有需要時追蹤確診個案及其接觸者，攤檔經營者須在營業時間內提供足夠消毒潔手液供顧客使用。銷售點會於每日下午安排約一小時清潔時段，其間食環署會在公眾地方進行清潔消毒。各個攤檔的清潔消毒工作則由檔主自行負責。

各區流動採樣站

因應各區更多大廈須強制檢測，政府2月13日起在黃大仙石鼓壟道遊樂場及大埔廣福邨增設流動採樣站。位於佐敦官涌體育館及旺角麥花臣遊樂場的流動採樣站均會延長服務日期至2月16日（星期二）。至於現有多個流動採樣站亦延長服務。農曆新年期間，大部份流動採樣站繼續開放，個別採樣站提早至下午5、6時關門，其餘採樣站則維持晚上8時關門。

●慈雲山嘉喜大廈 （2月14日）

●黃大仙睦鄰街遊樂場（2月12至18日）

●東涌北公園足球場（至2月18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月16日）

●佐敦敦寶靈街官涌體育館（至2月16日）

●黃竹坑體育館（至2月15日）

●葵涌石籬（二）邨石怡樓（2月14至15日）

●沙田禾輋邨富和樓（2月14至15日）

●荃灣荃榮街遊樂場（至2月14日）

●沙咀道遊樂場（2月15至16日）

●廣福邨廣惠樓地下排球場（2月14日）

●東涌北公園七人硬地足球場（2月14至18日）

2.21至3.2值勤院舍工須再檢測

政府宣佈，第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，及附設於安老院或殘疾人士院舍的日間服務單位僱用並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於20日前接受核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

食物及衞生局亦公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天。廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。

廣東省政府又指，經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶。而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至2月13日16:35）

10,767宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

193宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多22人出院；共10,160人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

372名確診者仍留醫；21人危殆；17人嚴重；其餘334人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137／1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

兩岸疫情 （截至2月13日18:30）

兩岸疫情最新情況：大陸國家衞健委公佈，昨日（12日）新增8宗確診個案，均為境外輸入病例，分別是上海3宗、廣東3宗、天津1宗及遼寧1宗，連續6天沒錄得本土個案。大陸累計89,756宗確診，死亡病宗4,636宗。台灣累計確診937宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至2月13日06:15）

美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.08億，全球死亡人數超過237萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,746萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過47.9萬。印度確診人數超過1,088萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數逾971萬，死亡人數超過23.6萬。英國累積感染人數升穿400萬宗，俄羅斯亦逼近400萬大關，法國、西班牙確診亦超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞和阿根廷。墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭共9個國家確診宗數亦超越100萬。以下是最新疫情發展：

●世界衞生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，近日全球武肺感染數字下降，但各地政府不應自滿，強調目前並非放寬防疫措施的時候。按照世衞數字，全球過去7天錄得約310萬武肺個案，較對上一周的500萬明顯減少，同期約8.8萬人死亡，同樣較1月中時的高峯減少。

●德國總理默克爾周五表示，未來放寬防疫措施時必須按部就班、小心行動，以免爆發第三波疫情，警告一旦鬆懈，感染數字便可能再次上升。德國目前的居家令將於3月7日屆滿，學校則最快本月22日恢復面授課堂，理髮店亦可望在3月1日後重開。默克爾稱，會觀察每放寬一項防疫措施，對感染數字造成的影響，當地民調則顯示，50%受訪者希望3月7日後可放寬部分措施。

●意大利衞生部周五公佈，當地現時約有17.8%武肺個案屬英國變種，將在未來數天作更多測試，了解變種武肺的傳播狀況，估計未來數月變種武肺將成為主流。當地現時的傳播率R值已降至0.84至0.95，部分滑雪場可望下周一重開。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 27,464,442 (479,949)

印度 10,880,603 (155,447)

巴西 9,713,909 (236,201)

英國 4,025,529 (116,507)

俄羅斯 3,997,898 (77,911)

法國 3,466,623 (80,954)

西班牙 3,056,035 (64,747)

意大利 2,697,296 (93,045)

土耳其 2,572,190 (27,284)

德國 2,330,414 (64,402)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！