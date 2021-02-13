情人節，只是另一個讓人消費的日子，到底有甚麼意義？沒有華麗禮物、豐盛的燭光晚餐，獨對冰冷的四面牆，對於正在還柙的抗爭者和他們在牆外的另一半來說，刻骨的愛情，就是一切的意義。當分開的時間比相處的時間還要長，那條牽扯着他們的線，到底是越見薄弱，抑或更加牢固？到底怎樣的戀人，才能說得出「十年也會等你」這種瘋語。愛情，也許都是瘋狂的。

記者：梁嘉麗

攝影：王子俊

等你 在這崩潰的課室……

「我哋分開嘅時間，比喺一齊嘅時間長。」Hayley（化名）和男朋友同樣被捕，她保釋在外，男朋友卻已被還柙差不多一年。那時候，二人同屬一個小隊，一起走上街頭，她記得，第一次見面是在理工大學，那次之後，她心裏已決定，把終身託付給他。

他們從理大走出來，早已被警員盯着，只能裝成情侶散步，那個夜裏，街上沒有行人，他們顯得格外礙眼，一下子，防暴警衝過來，他立即拉着她的手，頭也不回，一直拚命的跑，最終逃離了追捕。宛如韓劇般的情節，認識了幾個月，大部份時間都只是在群組的文字通訊，見面幾次，她已覺得，這是一個共過患難的人。

坐在椅子上，她緊握着雙手，弱不禁風得令人疼惜，問她喜歡男朋友甚麼，她終於笑了，說他比自己大幾年，在生活上很照顧她，很體貼，「係好好嘅男仔，去邊度都會帶住我，好短時間就見咗佢父母，當我係好重要嘅人」。

還未及了解對方，就已走在一起了，她說自己在拍拖時才開始了解對方。一起參與社會運動，但行動卻未必一致，因為他總是覺得自己應該走到最前，而她卻只能留在較後位置，因為體能不同，只能守着不同的崗位。但每次出外，都一定開着定位系統，讓對方知道自己位置，她對男朋友很有信心，但男朋友卻時刻擔心她會出意外。

「我知道，如果我俾人撳低咗，佢點都會救我出嚟。」很多情侶，相處數十載，亦未必能互相信任，他們只是數個月的相處，就能建立起牢固的信任。那夜凌晨，急速的敲門聲，粉碎了他們甜蜜的美夢。二人同時被捕，羈留室內，她心急如焚，不知男朋友情況如何，「好驚佢俾人打，擔心以後都見唔到佢」。自己同樣被囚禁，卻一點也不擔心自己安危，只懊惱無法幫助男朋友。

教世人學識不捨不棄

72小時後，她被押上庭，終於見到男朋友，對方一看見自己，便開始哭，「我好心痛……」但她卻強忍淚水，不想在他面前哭，不想他覺得是自己連累了她。然後，就是差不多一整年的還柙。

開始時，她沒有探訪，只靠寫信託朋友帶給他，因為同樣被捕，怕見面會妨礙司法公正，後來律師說可以探訪，她便開始每周跑到收押所探望。這樣的日子過了好些時日，她呼出一口氣，說一定要好好把握，「趁剩返可以見嘅時間，就盡量見多啲」。淚水已在她眼眶裏打轉，她怕，判刑後，就不能每天見面了。

他們都差不多30歲了，面對十年或更長的刑期，她說已做好了一切心理準備，現在一周見面幾次，每次15分鐘，她說這樣令他們感情更好，會不斷思念對方，這件事是無法分開他們的。他當然有跟她說過，不要等自己了，不想浪費女孩的青春，「我點都會等，呢件事係大家一齊經歷嘅」。

一個老套卻又無法不問的問題，有沒有後悔參與社會運動，後悔愛上這個男人，她覺得社會需要變革，是政府逼着市民走到這一步，而這個男人，是她的手足、情人，她欣賞他為這個城市付出自己的前途和人生，欣賞他那種純真的熱血。

「每個人都值得被愛、被擁有，只係咁啱，我哋遇上大家」。

抱着你完成這壓軸戲

去年情人節，他們相擁着度過，今年的情人節，卻變成形單隻影。但她不覺得難過，說自己正學着習慣獨自生活，「習慣咗就得，一年就頂唔順，點捱十年？」然後樂天的說，每次15分鐘的探訪，就如為生活充電，可以快樂地過一個星期。

他跟她說，在夢裏，看見她、抱着她，一覺醒來，卻是獨自一人躺在監房內，看着冰冷的牆壁。她沒法繼續說下去了，能跨過自己的孤獨，卻無法承受對方的孤寂。在夜裏，她只能回味着二人相處的零散片段，第一次像一般情侶拍拖的情景，吃過甚麼、到過甚麼地方，她都牢牢記着，「如果連呢啲都記唔住，就真係咩都無」。

她後悔，二人連合照也沒幾張，「出返嚟要影更多相」，她幽幽的說。那些殘餘的記憶，她用盡一切氣力捉緊，但有些，始終無聲無息的，從指間溜走。探訪時，她總想拖着對方的手，想起要十年後才能再次擁抱，她又變得沉鬱了，「點解咁難」。說了這麼久，她沒多提自己的案件，恍如都不重要，只有他，是最重要。