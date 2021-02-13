【本報訊】沙田車公連續兩年向港人贈中籤，去年92籤籤頭註明「馬謖帶兵」，源於三國時期蜀漢丞相諸葛亮揮淚斬愛將馬謖一事，同樣有撤換意味。但事隔一年，特首林鄭月娥仍未下台，堪輿學家麥玲玲認為「場仗未打完」，車公啟示仍然存在，大家拭目以待。

官場動盪 五局長遭撤換

92籤籤文指「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來從」，籤頭註明「馬謖帶兵」。麥玲玲解釋，「馬謖帶兵」源自當年諸葛亮派馬謖守街亭這個軍事要點，但馬謖因沒有聽從諸葛亮建議，最終失了街亭，遭諸葛亮揮淚斬，意味車公寓意政府換人。

對於特首林鄭月娥至今仍未下台，麥玲玲笑言：「大家意念太強，未必完全係車公諗法，係普羅市民嘅諗法。」她解釋，解籤是「捉機」，「問十個人，可能有十個人唔同睇法，亦可能滲透解籤人唔同意願」。

回顧整年官場變化，的確發生過「大地震」。去年4月，林鄭一口氣撤換五名局長，惟涉及警暴及抗疫的官員逃過一劫。其後有財經事務及庫務局政治助理楊寶蓮、民政事務局政治助理黎穎瑜離任，年三十再有政制及內地事務局副局長陳帥夫請辭，官場換人停不了。麥形容整個鼠年官場動盪。

踏入牛年，是否代表車公鼠年的籤文已過？麥玲玲說：「場仗未打完嘅，仲打緊，又未換人。Wait and see，等等啦，睇睇啦，車公嘅啟示都仲仍然喺度」。