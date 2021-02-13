【本報訊】小童群益會位於鑽石山龍蟠苑商場的青少年綜合服務中心爆疫，一名工作人員帶病上班三天後始確診，其間曾負責中心舉辦的小組活動，一名參與活動的義工亦初步確診，其餘10多名參加者須送檢。灣仔鵝頸街市一名保安員亦曾帶病上班多天後確診。

鵝頸橋街市保安發病仍上班

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨新增兩宗源頭不明個案，第10758號29歲女子，是位於鑽石山龍蟠苑商場的小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心職員，2月7日開始喉嚨痛，2月9日最後上班。她負責褔利工作，包括小組討論和分享，每次活動約10人參加。其中一名2月3日參與小組活動的義工亦初步確診。雖然小組活動的參與者均有戴口罩，但由於有多於一人受感染，顯示有傳播風險，當天10多名參與者須隔離，其他日子小組活動的參與者亦可能須檢疫。

小童群益會在網頁表示，確診職員工作範疇不涉及兒童及家長對象，亦毋須負責接待處工作。該服務中心正安排消毒，2月24日回復辦公。

張竹君表示，另一源頭不明患者是第10759號39歲男子，任職保安，2月6日開始喉痛後仍繼續上班，2月6日至8日曾於鵝頸橋街市工作，獨自一人巡邏街市，大部份時間留在更亭，2月10日則到西九高鐵站工作，高鐵站暫未開放，但與他一起當值的三名工作人員須檢疫。

房屋署公佈一名沙田禾輋邨富和樓的女外判夜更保安員確診。該保安員居住於禾輋邨，是早前富和樓確診者的密切接觸者，2月11日已被送檢，最後上班日為2月6日晚上至翌日早上。另外，昨新增兩宗輸入個案，包括於1月30日由菲律賓抵港的外傭，及由杜拜抵港人士。