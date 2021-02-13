【本報訊】對於曾協助「12港人案」家屬的內地維權律師盧思位、任全牛而言，今個牛年是他們被內地當局「釘牌」後的首個新年，視像訪問前，記者料他們少不免會因為年關難過而欲語還休。出乎意料，他們在受訪時各自談起自己將會回鄉過節時，過去總是皺起的眉頭已不再緊鎖，語調也難得輕鬆起來。也許今年的回鄉路對他們而言，正好就是一場療傷之旅。

面對內地當局的不義打壓，盧、任過去總是「企硬」據理力爭；但當談到這次回鄉過年的原因時，兩個「大男人」就不約而同地表示，是因為想起家鄉年老的母親。

不交代事業免家人擔心

過去在訪問中語氣總帶點「牛脾氣」的盧思位指，他父親早已過身，母親亦已年老，但四川老家過去幾年尚要燒柴作起居之用。年近歲晚，他坦言不想母親太過勞累，於是今年春節便決定回鄉親自下廚，與母親好好吃一頓年夜飯。

任全牛也提到，本身其實沒回鄉過年的打算，因為他今年1月初才曾回去河南內黃探望過八旬的母親。不過，當他得悉有些家人因疫情無法回鄉過年，一想到母親在歲晚形單隻影的情景，就覺得還是需要回去一趟。

過年期間與親戚交代近況的「攻防戰」，相信是不少人頭痛的問題。被問到回鄉後如何與家人交代自己被釘牌一事時，任全牛表示沒對此感到太大壓力，「因為我的兄弟姊妹幾乎也不太理解我是做甚麼的」，維權律師的職業對他們而言太遙遠，「即使他們知道了，也可能只是覺得你單純的失業」，他坦言回鄉後應不會提起自己被釘牌一事。他又提到自己是家中最小的兒子，哥哥、姊姊及母親等從小到大一直「讓着我」，也無謂再提起這事讓母親擔心。

同樣作為兒子的盧思位也有類似想法，他表示自己亦不打算向母親交代釘牌一事，「其實就一個人生小轉折而已，沒有甚麽大不了」。他說因農村訊息閉塞，加上官方新聞封鎖，老家難了解他情況，未嘗是壞事，「也不需他們擔心了。如果母親知道了，就說過完年做其他工作嘛」。

談到新一年願望，盧思位表示希望新一年大家能有更自由、有尊嚴的生活。他又勉勵港人不必悲觀，「如果沒有明天會更好的理念，很難支撐自己走下去」。對追逐自由、人權的中國人來說，鼠年是艱難的一年，除了釘牌，更多異見人士、律師、公民記者身陷囹圄。盧說，牛年願望是他們盡快獲得自由和健康，「我們沒有忘記他們」。

任盼下一代堅守良知

而任全牛除了寄語港人別放棄外，亦特別談到個人的新年願望。訪問期間不時埋怨孩子功課量太重的他表示，只希望自己兩個孩子能夠健康、快樂地成長。被問到未來會否反對孩子成為律師時，他明言不會反對，更要求他們必須做個有良知、正義感的律師。言談間也許他始終相信，社會能夠出現堅持良知、正義感的下一代，已比任何願望重要。