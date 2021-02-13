【本報訊】英國上月底正式向港人開放BNO「5+1」簽證申請，料進一步推動香港移民潮，曾任英國前首相卡梅倫特別顧問的Daniel Korski撰文形容港人會使英國變得富裕，但英方必須處理得宜，促請英方成立跨部門專案組處理。房屋、社區及地方政府大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）及多名國會議員在Twitter轉載該文章表示認同，稱其部門及地方議會已準備支援移英港人；英國下議院外交事務專責委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）也指必須盡可能讓移英港人順利過渡。

支援港人民間網站湧現

Daniel Korski年初一在倫敦財經報章City A.M.撰文，指預計至少30萬港人會循BNO「5+1」計劃移英，或成當地其中一波大型移民潮，形容移英港人可使英國在教育、文化及經濟上變得富裕，更使成千上萬人士獲得自由，惟他以脫歐為例，指東歐移民無疑對英國政治造成影響，引起歐洲懷疑主義及隨後觸發脫歐公投，強調英方須妥為處理港人移民潮，否則恐造成反彈。

他建議英國政府成立跨部門專案組，由專責的部長主理，與財政部合作，分配資源支援移民人士，同時支援地方社區，確保移民及社區可一同受惠，又強調政府上下以至一般英國人都應向移英港人提供援助。

據「香港監察（Hong Kong Watch）」資料，多個英國民間及非牟利機構成立了不同網站，為新到埗港人提供生活和心理支援等，包括由音樂人Winston Marshall成立的「香港連隣 Hong Kong Link Up」，希望連結香港人與英國居民，以一對一形式幫助香港人盡快融入當地社會、特別為抗爭者提供緊急支援的「HKARC」、由英國當地年輕BNO持有人創立，為香港人提供雙語生活資訊等的「英國新家鄉 HK Brits」，以及由人權工作者Krish Kandiah成立，為香港人提供英國生活基本所需資訊的「UKHK」。