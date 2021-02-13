【本報訊】鄉議局主席劉業強為香港求得第45號中籤，籤文解曰「凡事不合」，在疾病方面更有寓意「換醫生為佳」，引來車公勸喻政府換人的聯想。有市民指，假如政府要換人，應該全體高官撤換，亦有市民毋須思索就表明應換走特首林鄭月娥，「睇大部份市民心意都知」。

轟突閘封區擾民

根據車公第45號籤所指，在疾病方面解曰「換醫生為佳」，似乎意有所指政府應換人。善信方先生指，市民自疫情爆發以來，一直未有質疑本港醫護人員及醫療系統，反而認定抗疫不力是決策者的問題，尤以堅拒封關為甚，「（昨）有新聞話，去到（確診個案）單位數就會通返關，咁其實永遠冇可能清零」。

被問到假如車公寄語政府換人的話，方先生想也不想就指一定是特首林鄭月娥，「睇大部份市民嘅心意都知道啦⋯⋯其實都唔使諗」。他認為林鄭最大責任是不注重民生，例如早前的突閘封區便非常擾民，質疑突閘效益不大，封區後亦只找到零星確診個案，「佢自己仲要覺得好work（成功）」。

善信林小姐按示，亦有留意劉業強所求的中籤，「我諗都係講政府啦，佢步棋要行得謹慎啲」，尤以疫情處理方面要更小心，「好似個『安心出行』咁，其實可以報假資料，所以個用途都不大」。

林小姐笑言，假如政府要換人，「成個林鄭政府都要換啦！要換就成個換晒」，又認為政府各個方面都做得不好，「一年差過一年囉，我諗佢（林鄭）都係會拖到去個任期完咗就算㗎喇」。