【本報訊】政務司長張建宗昨日於電台節目透露，若然新增確診個案回至穩定單位數，香港有條件與內地及澳門通關，重啟經濟，不排除接種疫苗是一個條件。他又指「安心出行」應用程式已有64萬人次下載，形容是好的指標，相信仍有增幅；當節目主持質疑香港有700萬人口，意味下載量不及全港人口十分一，張建宗即死撐：「我知，但你700萬人口，唔係個個……小朋友都未必有手機㗎嘛。」

張建宗昨指，若香港疫情緩和，持續錄得個位數的新增確診個案，便有條件與內地商討恢復通關，「如果澳門、廣東省對香港有信心，咁咪三地又再通關囉，又再恢復返個經濟囉，咁就撻返着個經濟㗎喇！」他透露過去曾與澳門和廣東省政府就通關問題「碰過頭」，但大家沒有硬指標，不排除接種疫苗是一個條件。

九成人無裝安心碼

至於政府要求市民進入食肆前要使用安心出行，張建宗形容市民擔心私隱問題「不必要」，指安心出行不會自動將資料直接傳給政府，不影響用戶的個人私隱。

民主黨副主席林卓廷接受本報查詢時，諷刺政府推出安心出行應用程式至今多時，安裝市民仍只佔全港人口不足十分一，「你（張建宗）話呢個係『好事』，我相信十分九嘅香港人都唔覺得係好事囉」。他指，衞生防護中心傳染處主任張竹君近日亦指從未透過安心出行追蹤到武肺確診個案，「我就好質疑，安心出行個成效有幾大。」

林卓廷認為政府要求食客使用安心出行並不可行，因為很多長者未必有手機，即使有亦可能屬舊款，未必能安裝安心出行，食肆亦難以核實食客登記資料，「所以政府真係搵嚟搞」，相信政府推強安心出行長遠旨在加強對香港市民的管控。