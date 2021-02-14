香港電台一名髮型師昨日初步確診，截至昨晚，最少7位港台員工、5位節目主持人及7位嘉賓被列作密切接觸者，當中包括主持《議事論事》的資深大律師余若薇，眾人需接受隔離檢疫。余已被送往指定隔離酒店，她批評當局隔離標準混亂；她原定本周二（16日）就8.18非法集結案聆訊到高等法院代表壹傳媒創辦人黎智英出庭，現時亦被迫缺席。

余若薇接受《蘋果》訪問時指，昨獲悉有港台員工確診後，已與丈夫到養和醫院自行進行檢測，結果為陰性，惟依然被列作密切接觸者，今午被政府車輛接送至觀塘的指定檢疫酒店隔離檢疫。

批檢疫準則混亂 「唔同人講唔同版本」

余稱，她曾向多名政府人員查詢檢疫準則，「但係唔同人講唔同版本」，最初稱與確診者同處同一空間達15分鐘，便會被列為密切接觸者需隔離檢疫，當中涉及逾百人；其後另一人又稱與確診者「接觸15分鐘」才需隔離，「咁我話，我set頭5分鐘咋喎...佢洗咗手先幫我set頭，又戴晒口罩」，惟對方改口稱任何接觸也算緊密接觸。

余曾要求政府人員提供文件了解隔離準則，惟對方以「內部文件」為由拒絕，只稱已獲醫生簽署批核，「你要畀到我睇（文件）先服嘛，你又唔係劃一標準，一時一樣。」余若薇無奈接獲檢疫令，根據資料，違反檢疫令被法庭定罪，可被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。

改蔡維邦代表黎智英

余若薇又嘆，緊接本周二原定要代表壹傳媒創辦人黎智英到高等法院出席8.18非法集結案聆訊，現被迫缺席，當日將改由另一資深大律師蔡維邦代表；余下周三（24日）亦有另一宗官司要出席聆訴，「依家話要隔離到24號，到幾點鐘都未知，無人講到，我都唔知點。」現時要攜同3大箱官司文件「一齊被隔離」，在酒店準備上庭工作。

確診髮型師年三十曾與不少嘉賓員工同處 非所有人要隔離

據了解，港台在年三十晚（11日）曾直播賀年節目，確診髮型師亦有上班，與不少嘉賓員工同處，惟不是所有人也須隔離。

其中學者李錦在年廿九晚（10日）曾以嘉賓身份出席港台節目《日常8點半》，他回應查詢時指當日未有與涉事髮型師接觸，也沒有「set頭」，早前亦收到當局通知，不過沒被列作密切接觸者，已自行進行檢測；而有份錄製同一節目的主持潘杰寧則被列為密切接觸者，需隔離檢疫。

曾鈺成稱當日無接觸確診髮型師 不打算檢測

至於早前在港台節目《議事論事》，以主持身份訪問勞福局局長羅致光的前立法會主席曾鈺成，今日透過助理回覆《蘋果》查詢時表示，由於確診的港台髮型師，當日並不是負責替他和局長整理髮型，所以他不打算檢測。

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