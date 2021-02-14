新一份財政預算案將於月底出爐，跨黨派均建議設立失業援助金，在疫情下紓解民困。惟財政司司長陳茂波今早出席電台節目時透露，初步估算今年的財政赤字達3,000億元，是歷史新高，相信預算案「加糖有點難度」，意味不或不會全民「回水」派錢，又暗示政府不會設失業援助金。

陳茂波在電台節目中提及，過去一年半先經歷社會事件、加上疫情，政府連續兩年財政預算都有財政赤字，而2021年的預算赤字更是歷史最高，達到3,000億元，不過去年股市暢旺，印花稅收入會增加，加上去年立法會拉布令稅收情況有滯後，數字或會有落差。他提及政府在預算案會採取逆周期措施，除了推出解困措施，也要將資源用於中長線的投資，「交通基建、土地房屋唔可以畀佢停」，配合未來新市鎮發展，以及創造就業。

被問到預算案會否「派糖」，陳茂波直言再次推出現金派發計劃有一定難度，稱政府財政資源有限，措施要分優次，一方面要盡力協助市民減輕經濟壓力，同時亦要預備疫情後推動經濟復蘇。

政府會否推出針對性的現金派發計劃？陳表示，前年政府推出關愛共享計劃時不少市民反映申請手續太麻煩，去年推出全民派錢計劃時，亦有人提出要剔除已移民的海外港人，惟入境處未能配合。

拒設失業援助金

至於政府在預算案時會否推出失業援助金？陳茂波推說，政策由政策局制定，實際推行也要由政策局配合，聲稱勞工及福利局局長羅致光的說法，已經代表政府的立場，意味不設失業援助金。

另外，港交所有意委任摩根大通私人銀行國際市場首席執行官歐冠昇(Alejandro Nicolas Aguzin)為新任行政總裁，其外籍身份受質疑。陳茂波說，有關任命由證監會審批，相信證監會會通盤考慮有關任命。

未來幾年基本工程開支每年逾千億

陳茂波今日亦發表網誌，表示即使面對一年多的經濟下行，政府財政承受着一定的壓力，政府仍會繼續開拓土地、擴建鐵路網絡或醫院等，而新一份的預算案將會「繼續撥出資源，為香港的未來投資」。他又預計，未來幾年每年的基本工程開支會超過1,000億元。

袁海文斥無視市民苦況

民主黨經濟政策發言人袁海文批評，陳茂波所提出的預算案方向未能應對眼前危機，在市民要求全民派錢、設立失業援助金的呼聲下，仍只顧投資基建，無視市民在疫情和失業下生活困苦，直言政府有很多派錢方案，包括動用盈餘，斥「唔係派唔到，係佢有冇心派」。

他續指，政府之前退出的多輪保就業措施，都並非「跟人走」，相信在保就業計劃結束後，失業率有機會再度飆升，拒推失業援助金如同「叫市民自生自滅」，他再次建議政府讓僱員提取自己強積金供款以應付不時之需，解決市民當前經濟困難。

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