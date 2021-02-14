港台一名髮型師確診武漢肺炎，連帶同一化妝間約26名人士須接受檢疫，包括節目嘉賓及員工，連主持《議事論事》的公民黨余若薇亦不能倖免；不過衞生防護中心檢疫準則則被指「搬龍門」，戴好口罩、短暫接觸的人士都收到檢疫令。

衞生防護中心首席醫生歐家榮稱早前曾出現髮型屋群組，今次才加強檢疫，聲稱噴髮劑及風筒都可能播毒。有醫生認為中心今次做法過於謹慎，噴髮劑及風筒本身不含病毒，播毒機會不大，若在場人士有戴好口罩及清潔雙手，毋須大規模檢疫。

歐家榮：「接觸15分鐘」即屬緊密接觸者非金科玉律

歐家榮下午於記者會上表示，該名髮型師於一個約300至400呎的化妝間工作，工作範疇包括使用風筒吹頭、使用噴髮劑等，稱過程中會產生氣霧。他指，鑑於過往曾有髮型屋爆發群組，衞生防護中心調查發現，部份客人與髮型師雖然均有戴口罩，但仍然感染，因此為審慎起見，安排曾與該名港台髮型師距離近的人士接受隔離檢疫，包括其同事及曾接受服務的嘉賓。

歐指，過往中心採用接觸15分鐘界定緊密接觸者的方法並非「金科玉律」，要視乎兩人實際的接觸情況。他又指，武漢肺炎病毒可透過近距離空氣傳播，加上該名髮型師亦曾在化妝間除口罩進食，不排除污染環境，因此今次採用較嚴謹的界定準則。

對於噴髮劑及風筒的氣霧並非由患者產生，歐沒有解釋箇中傳播方式，僅辯稱現時並無科學證據顯示不會因此傳播病毒。

「set頭」都要隔離 醫生：過於謹慎

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，武漢肺炎病毒可經由空氣傳播，港台化妝室空間不大，或有空氣不流通而增加傳播風險；但他認為，如化妝室內的人士有戴好口罩、清潔雙手，「set頭」時間較短，因此感染的風險較低，大規模要求檢疫的做法是「過於謹慎」。

對於歐家榮稱噴髮劑及風筒產生的氣霧有機會播毒，林認為噴髮劑及風筒中本身不含病毒，要造成氣霧傳播的機會不大。

他指，若染疫髮型師曾在化妝間除口罩咳嗽或打噴嚏，將病毒帶入空氣中，才可能透過風筒或噴髮劑將病毒散開。但在此情形下，衞生防護中心單憑髮型師曾除口罩咳嗽和打噴嚏，已有足夠理據要求在場人士檢疫，未必需要考慮風筒或噴髮劑，認為歐的說法「偏向謹慎咗啲」。

林認同歐家榮所指「15分鐘準則」不是必要條件，背後沒有很強的科學證據，但認為若不以時間釐定標準，則須有其他更具體的考慮因素，暫看不到今次有需要採取與以往不同做法的原因。

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