大年初三「赤口」，市民不宜拜年，轉而湧往拜車公。由於善信人數相當多，車公廟於昨晚11時重開，並通宵開放至今晚6時。即使開放時間延長，善信人數仍然不斷，今早有數百人在廟外打蛇餅等入廟，人龍排至廟附近的村口，廟宇多次達到人數上限，更一度要輪候3小時。有市民指，今早等候了1小時仍未能入廟，輪候時間比預期長，不過理解廟宇因疫情關係實施人流管制。

車公廟由昨晚11時重開，通宵開放至今晚6時，大批善信不斷湧至車公廟拜神祈福。今早10時，數百善信於廟外打蛇餅排隊，龍尾排至廟附近的村口，亦有人龍塞爆廟對面的車公廟路。華人廟宇委員會指，由今早8時至中午12時，已有7,095人次進廟，廟宇將於今晚6時關閉。

善信自備摺櫈排隊

由於今年廟宇限制容納人次為上限的一半，廟內人數更數次達上限，輪候時間一度長達3小時，有市民自備摺櫈到場。廟宇職員在人龍附近擺放紙牌，通知市民廟內人數接近上限，指「新春佳節日日是好日」，勸市民可另擇吉日再到訪車公廟祈福。

每年初三均會到訪車公廟的李同學，今早11到場，輪候時間近1小時仍未能進內，「本身預半個鐘到就入得，可能太多人喇」。被問到廟宇人流管制安排，他指因應疫情關係，理解相關安排，希望進廟後轉轉風車祈福，「今年會考DSE（文憑試），希望DSE考好啲，身體健康」。

對於廟宇中要使用「安心出行」，他指自己昨日已預先下載，稍後入廟會使用，而不選擇人手登記資料。李坦言，不清楚應用程式是否有私隱隱患，「咁始終政府要求都無辦法，照做」。

王小姐於今早10時到場，同樣排隊逾1小時，「今年第一次同朋友嚟」，形容感覺很熱鬧，比想像中更多人，等候時間亦比預期長，稍後會使用「安心出行」入廟。與她同行的一班小朋友笑指，排隊1小時感到「又熱又攰，有啲腳軟」，希望新一年「萬事如意，身體健康」；亦有小朋友指，新年願望「希望爸爸媽媽唔好咁快老」。

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